La Côte-Nord s’empare de 13 médailles au Championnat provincial d’athlétisme RSEQ

La Côte-Nord a ramené 13 médailles du Championnat provincial scolaire d’athlétisme, dernier rendez-vous de la saison du RSEQ, qui se tenait à Longueuil les 10 et 11 juin. Il s’agit de la même récolte que l’an dernier.

Quatre athlètes de la délégation nord-côtière ont décroché rien de moins qu’une médaille d’or. Wyatt Roberts (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord) a assuré aisément la défense de son titre de l’an dernier au lancer du javelot de la catégorie juvénile. Il a devancé son plus proche poursuivant par treize mètres, grâce à son lancer de 60,05 m. Kameron Driscoll, un autre porte-couleur de la Basse-Côte, s’est illustré au lancer du poids. Gagnant de l’or l’an passé dans le benjamin, il a remis ça dans le cadet. Nicolas Tardif (école Marie-Immaculée, Les Escoumins) et Camille Tremblay (polyvalente des Baies, Baie-Comeau) ont aussi pris place sur la plus haute marche du podium, le premier au lancer du javelot benjamin, la seconde au saut à la perche du cadet, terminant devant sa comparse de la même école, Heidi Morin, médaillée d’argent.

Le lancer du disque a procuré deux médailles d’argent à la Côte-Nord, grâce à Leslie Delisle (polyvalente des Berges, Les Bergeronnes) dans le benjamin féminin et à Émile Dunn (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord) dans le cadet masculin.

Du côté des épreuves sur piste, les athlètes du RSEQ Côte-Nord ont pris les positions deux et trois au 800 m marche dans le benjamin avec Antoine Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier) en argent et Jules Croteau (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles) en bronze. Au 400 m course, Medgi St-Pierre (polyvalente des Baies) a réalisé le troisième meilleur chrono.

Samuel Dufour O’Connor (polyvalente des Berges) est le seul double médaillé nord-côtier. Dans le cadet, il a remporté le bronze au 100 m haies et au lancer du javelot. L’autre podium pour la région appartient à Enzo St-Louis (école secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau), troisième au saut à la perche (cadet).

Classement

Au cumulatif des régions, la Côte-Nord a obtenu d’excellents classements dans le benjamin avec une quatrième place chez les gars (à 0,5 point de la troisième place – Lac-St-Louis) et une cinquième chez les filles. Dans le juvénile, les résultats des filles donnent une sixième position à la délégation.

Résultats des athlètes de l’est de la côte et des relais

Benjamin féminin

Camille Desjardins (École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Lancer du disque : 10e/20

Alexa Jones (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du poids : 7e/21

Saut en hauteur : 9e/21

Julie Doucet (École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

800 m course : 17e/23

1 200 m course : 11e/20

Benjamin masculin

Antoine Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

800 m marche : MÉDAILLE D’ARGENT

Jules Croteau (École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

800 m marche : MÉDAILLE DE BRONZE

1 200 m course : 14e/19

Charles Gauthier (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

80 m haies : 7e/17

Jordan McKinnon (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : 4e/23

Lancer du poids : 15e/22

Cadet féminin

Torri Wellman-Griffin (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du javelot : 5e/15

100 m course : 23e/24

200 m course : DNS

Maggie Gallibois-Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : 6e/19

Cadet masculin

Jacob Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 200 m course : 7e/26

2 000 m course : 6e/26

Kameron Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du poids : MÉDAILLE D’OR

1 500 m marche : DNS

Émile Dunn (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : MÉDAILLE D’ARGENT

100 m course : 17e/25

200 m course : 18e/23

Ethan Chubbs-Lessard (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du poids : 5e/17

Lancer du disque : 9e/17

Max Sheppard (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

100 m haies : 10e/16

Saut en hauteur : 20e/22

Juvénile féminin

Anne Brochu (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

800 m course : 16e/19

1 500 m course : 14e/18

Juvénile masculin

Wyatt Roberts (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du javelot : MÉDAILLE D’OR

Saut en longueur : DNS

Relais 4×100 m benjamin féminin

(Maïka Lowe/Alexa Jones/Léa-Kim Gagné/Laurence Marcoux) : 8e/14

Relais 4×100 m benjamin masculin

(Éloi Larouche/Nicolas Tardif/Charles-Antoine Tardif/Jérémie Larouche) : 10e/12

Relais 4 x100 m cadet féminin

(Camille Tremblay/Heidi Morin/Hélène Landry/Tori Wellman-Griffin) : 11e/13

Relais 4×100 m cadet masculin

(Joël Hovington/Philippe Tremblay/Émile Dunn/Samuel Dufour O’Connor) : DSQ

Relais 4×100 m juvénile féminin

(Aurélie Pelchat/Maggy Émond-Brisson/Maxim Boulianne/Victoria Hovington) : 5e/11

Relais 4×100 m juvénile masculin

(Arnaud Landry/Giovanni Frattin/Mathieu Boucher/Wyatt Roberts) : 9e/10

Relais 4×400 m juvénile féminin

(Josianne Morin/Amélie Bergeron/Anne Brochu/Medgi St-Pierre) : 8e/10