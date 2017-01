Construction RIC passe aux mains de LFG

Crédit photo : Courtoisie

Grosse nouvelle dans l’industrie de la construction. L’entreprise RIC Construction passe aux mains du groupe gaspésien LFG qui réalise «une acquisition stratégique» pour s’implanter sur la Côte-Nord «avec un partenaire de choix, crédible et bien ancré».

Le nom de RIC Construction sera d’ailleurs conservé et le président actuel, Stéphane Imbeault, restera près de la nouvelle entité en devenant le directeur-construction. Les 40 emplois de Sept-Îles seront aussi maintenus. «Je recherchais la confiance, le respect. LFG partage les mêmes valeurs que les nôtres, c’était la priorité et que l’équipe reste en place aussi. Il faut que ça reste local», a assuré M. Imbeault.

La transaction survient alors que l’entreprise de Carleton chercher à «se positionner sur la Côte-Nord» et que RIC Construction espère grandir. «Je me réjouis de cette entente et des perspectives emballantes qu’elle sous-entend pour l’avenir de notre organisation», a-t-il ajouté. Selon M. Imbeault, l’arrivée de LFG permettra au groupe de mieux tirer son épingle du jeu et décrocher des contrats de plus grande envergure.

«Je le répète, l’important c’était de trouver un partenaire qui a la même philosophie que nous», soutient M. Imbeault, dont l’entreprise est active à Sept-Îles depuis 1980. «Nous avons choisi de miser sur un champion», a pour sa part indiqué le propriétaire de LFG, Claude Lapointe. «Nous souhaitons donc préserver et consolider l’équipe qui a fait sa réputation et unir nos forces».

LFG réalise notamment les travaux de construction du futur centre multifonctionnel de la Commission scolaire du Fer à Sept-Îles et le réaménagement du salon de quilles à Port-Cartier, qui doit changer de vocation pour accueillir la Maison de la Famille et de nouvelles places en garderie. L’entreprise LFG est active en Ontario, au Québec et dans les Maritimes et embauche quelque 500 employés.