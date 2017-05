Les conditions gagnantes présentes au Relais Husky

La recette parfaite de tout événement extérieur comprend du beau temps et une belle participation. La 5e édition du Relais Husky (autrefois Défi-École) a eu droit à ses ingrédients le 22 mai dernier, journée des Patriotes. Par un mercure au-dessus des 15 degrés, du soleil plus souvent que des nuages, ce sont 150 personnes qui ont pris part à l’événement.

Le Relais Husky, c’est l’activité de financement des étudiants-coureurs des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles pour une participation à La Course du Grand Défi Pierre Lavoie.

L’édition 2017 a pris une belle connotation familiale alors que plusieurs parents ont couru avec leur jeunesse. La relève s’est également montrée intéressante avec la présence de huit équipes (cinq coureurs par équipe) de jeunes d’écoles primaires.

«La participation augmente chaque année. La météo était avec nous et nous avons eu une belle participation. Et plus ça va, plus la famille est là», a indiqué le coordonnateur du Relais Husky, Louis Perreault.

Avec le succès de l’événement du 22 mai, l’aspect financier sera un stress de moins quand Jean-du-Nord/Manikoutai retournera à La Course du Grand Défi Pierre Lavoie. Et la réponse aux entraînements du matin s’avère aussi gagnante. «Le but, c’est de changer les habitudes de vie, et c’est réussi», a mentionné l’enseignante Vicky Lalonde.

Le Relais Husky sera entendu de retour l’an prochain. «On le fait pour les jeunes», ont conclu M. Perreault et Mme Lalonde. D’ici la prochaine édition, plusieurs étudiants-athlètes de l’équipe de course du Husky se feront aller les jambes à la Course aux couleurs du 25 juin et au Marathon Mamu du 2 juillet prochain.