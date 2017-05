Concert de fin de saison: L’Arc-en-son rend hommage à l’une de ces figures marquantes

Crédit photo : Courtoisie

Dédié à Jean-Paul Lapierre, son regretté président décédé il y a un an, qui a encouragé et soutenu les musiciens durant plus de 25 ans, le concert de fin de saison de l’orchestre de L’Arc-en-son aura lieu le 6 mai à 19h30 au Petit théâtre du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.

Sous la direction musicale de Serge Bélanger, les 17 musiciens interprèteront plusieurs pièces tirées du répertoire baroque, romantique, ainsi que des œuvres plus modernes. Le prix d’entrée est de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les enfants de moins de 14 ans.