Comptoir alimentaire de Sept-Îles: Une grande récolte de plus de 50 000$

Crédit photo : Michel Frigon

C’est un montant impressionnant de plus de 50 000$ qui a été récolté dans la seule soirée du populaire souper de crabe au profit du Comptoir alimentaire de Sept-Îles. Il faut dire que la présence de l’animateur de Salut, Bonjour, Gino Chouinard, a certainement contribué au succès de l’événement, qui affichait d’ailleurs complet vendredi en plus d’accueillir une centaine de convives de plus.

La présence de la personnalité-vedette de TVA n’était pas étrangère à celle de l’homme d’affaires, Jacques Olivier, un ami de longue date, qui agissait à titre de président d’honneur de la soirée. Le Groupe Olivier a procédé à l’acquisition de trois concessions automobiles de Sept-Îles en autant d’années. «Jacques n’a pas eu à me convaincre, quand il m’a parlé de la cause, j’ai été tout de suite séduit», a exprimé Gino Chouinard.

Il faut dire que l’animateur s’implique notamment dans la Grande guignolée des Médias de Montréal et a été particulièrement touché par le fait que le Comptoir alimentaire de Sept-Îles soit l’organisme qui chapeaute le même événement dans la région. Gino Chouinard s’est fait très disponible durant toute la soirée, acceptant de se faire photographier avec toutes les tables et faisant aussi grimper les encans criés.

Un service essentiel

«Les gens qui bénéficient du service de dépannage alimentaire n’ont peut-être pas tous le même privilège que vous ce soir», a lancé le président d’honneur, Jacques Olivier, soulignant que l’événement en était à sa 17e édition. «C’est tout à l’honneur des gens qui gravitent autour du Comptoir alimentaire et des bénévoles. Sans les bénévoles, on est rien. Ça prend du jus de bras comme on dit», a-t-il ajouté.

Quelque 2400 citoyens ont eu recours au Comptoir alimentaire de Sept-Îles l’an dernier. «C’est le chiffre que l’on veut voir baisser», a indiqué M. Olivier. L’organisme compte entre autres sur la Grande guignolée des Médias pour offrir ses services. Le Comptoir tient à remercier les invités de leur présence ainsi que tous les commanditaires, dont les pêcheurs et les épiciers, qui font du souper de crabe annuel un succès.