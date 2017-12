Complexe aquatique : des modifications sont apportées à l’horaire des bains

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles annonce des changements à l’horaire de ses bains pour la période du 12 au 26 décembre au complexe aquatique. Des modifications doivent être apportées en raison des travaux correctifs qui seront effectués au bassin récréatif.

Malgré l’annulation de plusieurs bains prévus dans le bassin récréatif, certaines activités seront transférées vers l’autre bassin (piscine de 25 mètres). Les bains déplacés sont ceux adultes/pataugeurs (13 et 20 décembre, 10h à 10h55), bout’chou (14 et 21 décembre, 10h à 10h55 et 17 décembre, 9h à 10h15) et familial (16 décembre, 9h à 10h15 et 10h30 à 11h45 et 17 décembre, 10h30 à 11h45).

Les saunas seront fermés durant la période des travaux. Vous pouvez consulter les détails sur les changements d’horaire et autres informations sur les activités du complexe aquatique au ville.sept-iles.qc.ca (onglet Loisirs et culture – secteur aquatique).