La Commission Viens s’arrêtera à Mani-Utenam en mai

Crédit photo : Le Nord-Côtier - archives

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics tiendra trois semaines d’audiences à Mani-Utenam du 7 au 25 mai.

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens) sera de passage à Maliotenam en mai 2018, a-t-elle confirmé mercredi.

La Commission est présidée l’Honorable Jacques Viens, juge à la retraite. Elle avait déjà tenu des séances d’information dans plusieurs communautés autochtones de la Côte-Nord à l’automne 2017, dont à Uashat et Mani-Utenam.

Les audiences se tiendront à la salle communautaire Teueikan de Mani-Utenam du 7 au 11, du 14 au 18 et du 22 au 25 mai 2018. La Commission a également fixé au 15 octobre 2018 la date limite pour transmettre les mémoires.

Toute personne ou tout organisme, autochtone ou non, peut participer aux audiences ou présenter un mémoire. Les interventions et les mémoires peuvent être faits en français, en anglais ou dans une des langues autochtones présentes au Québec.

Les audiences sont disponibles pour écoute en direct et en différé sur le site web de la Commission Viens au www.cerp.gouv.qc.ca.

La Commission a pour but d’identifier les causes sous-jacentes à toute forme de violence, de discrimination systémique et de traitements différents qui pourraient exister à l’égard des Autochtones dans le cadre de la dispensation de certains services publics au Québec. Pour ce faire, elle a pour mandat d’enquêter, de constater les faits et de formuler des recommandations quant aux actions correctives concrètes et efficaces à mettre en place par le gouvernement du Québec et par les autorités autochtones.

La Commission prévoit remettre son rapport au plus tard le 30 novembre 2018.