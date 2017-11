Le comité des retraités de Cliffs appuie Russel Tremblay

Crédit photo : archives

Le comité des retraités de Cliffs Mines Wabush appuie à son tour la candidature de Russel Tremblay à la mairie de Sept-Îles.

Le comité est composé de retraités de la minière qui ont vu leur pension être amputée de 21% à 25% depuis la faillite de la compagnie. Ils ont aussi perdu leurs assurances.

Réuni jeudi, le groupe qui avait décidé jusqu’ici de ne pas s’immiscer dans la campagne électorale a finalement échangé sur le sujet. À la suite de leur rencontre, leur porte-parole Gordon St-Gelais a fait une publication sur sa page Facebook.

«Nous, le comité des retraités de mines Wabush (Cliffs) Sept-Îles, donnons notre appui à Mr. Russell Tremblay », peut-on clairement y lire.

Les retraités disent avoir analysé l’intérêt porté à leur cause par chacun des candidats à la mairie de Sept-Îles avant de se prononcer.

« Pour le maire sortant, depuis juin 2015, celui-ci n’a jamais voulu ou fait savoir qu’il voulait nous rencontrer pour discuter des problèmes que les retraités de la minière Cliffs subissaient. Pourtant, le comité est très facile à contacter en tout temps », explique M. St-Gelais.

En revanche, il affirme que le candidat Russel Tremblay l’a approché avant le départ des retraités pour une mobilisation à Ottawa, il y a quelques semaines.

«Il voulait s’informer sur nos besoins et où en était la situation de nos retraités. Nous avons senti un bon appui et un grand intérêt à notre cause. Nous lui avons demandé de ne pas nous inclure dans la campagne électorale, et il a respecté notre demande», précise le porte-parole.

Dans la publication, les retraités disent «dénoncer » le maire sortant «qui n’a jamais eu l’amabilité de contacter le groupe».

Rappelons que 35 entrepreneurs, ainsi que l’ex-maire de Sept-Îles Ghislain Lévesque ont aussi déjà fait publiquement connaître leur appui à la candidature de Russel Tremblay.