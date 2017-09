CogecoTV devient NousTV

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Les quinze stations CogecoTV du Québec, dont celle de Sept-Îles, diffuseront désormais sous l’appellation «NousTV». Réunie le 14 septembre à l’extérieur de leurs studios, l’équipe de la nouvelle chaîne a profité de l’annonce de sa nouvelle identité pour lever le voile sur sa programmation d’automne.

Bien qu’elles restent un département de Cogeco Connection, les chaînes NousTV évoluent désormais sous leur propre bannière. «Ça représente mieux ce que l’on fait. «Nous», c’est notre télévision, nos gens, nos intuitions, nos organismes, notre communauté. C’est vraiment dans cet esprit-là qu’on a décidé de changer», explique le directeur général de NousTV Côte-Nord, Patrick Delobel.

Ce changement de nom est également accompagné d’un nouveau logo, d’une plateforme web régionale et revampée, ainsi que d’une programmation originale et diversifiée. Derrière tout ce changement se cache une stabilité, puisque ce sera essentiellement la même équipe qui sera à la barre des émissions locales.

30e anniversaire

Heureuse coïncidence, la nouvelle image de la station de télévision locale survient alors qu’elle célèbre ses 30 ans d’existence. Afin de souligner cette marque, NousTV propose un véritable voyage dans le temps grâce aux Émissions rétro Cogeco.

Diffusées le mercredi en soirée, ces pages d’histoire revisiteront des moments marquants de la télévision septilienne et portcartoise. «On a puisé dans nos archives pour trouver de vieilles émissions. Par exemple, un vieux conseil municipal ou une vieille émission qui s’appelait Bien branché», précise M. Delobel.

La programmation sera également ponctuée de petites capsules rétroactives. «Ces capsules d’environ deux minutes présenteront des gens que l’on connaît bien et qui étaient plus jeunes à l’époque. Là, on va les voir dans un rôle que l’on ne connaît pas ou que l’on se rappelle moins», révèle le journaliste de formation.

Élections, Moisie et conteurs

Considérées comme un point fort de la nouvelle programmation, les élections municipales feront l’objet d’une couverture complète. En plus de reportages hebdomadaires via l’émission Connecté de Tommy Auger, la station prévoit présenter une couverture spéciale de la soirée électorale le 5 novembre. En complément, le directeur de la programmation entend offrir du temps d’antenne aux candidats, en plus d’organiser des débats.

En collaboration avec la Société historique du Golfe et d’anciens résidents du village de Moisie, NousTV diffusera le programme Autrefois Moisie qui peint le portrait de la vie de ce mythique village maintenant devenu un secteur de la Ville de Sept-Îles. «Les Autrefois, c’est toujours l’émission la plus regardée. Ce sont des entrevues avec des personnes qui ont vécu dans l’ancien village. Faut dire qu’il y a aussi un très solide travail au niveau de la recherche d’archives photo et vidéo», mentionne M. Delobel.

Contes au Vieux-Poste

Les contes trouveront aussi leur place au sein de la programmation grâce à la diffusion de Les maudits conteurs, une série de huit épisodes tournés à l’occasion du festival Sept-Îles en mots. «C’est la deuxième série enregistrée dans le cadre du festival. Le décor du Vieux-Poste est magnifique et on a vraiment des conteurs de qualité», croit le directeur général.

L’animateur Éric Martin sera lui aussi de retour à la barre d’une émission à vocation culturelle. Cette fois, il propose C comme culture qui se veut une rencontre avec des acteurs importants du milieu culturel de Sept-Îles et Port-Cartier.

Les émissions réseaux Moppi découvre les métiers, Tordus avec Atchoum, Gribouille Bouille, Les soirées Microbrasserie, Le Royal en Humour, Made in Laurentides, Chanson Via Country, Ça roule.tv ainsi que Chassomaniak seront également diffusées.