La Classique du Printemps s’ouvre aujourd’hui!

Un dernier tournoi de hockey pour adultes à Sept-Îles est au calendrier de jeudi à dimanche dans les deux arénas de l’avenue Jolliet. Et la Classique du Printemps n’aurait pu demander meilleure réponse. Pas moins de 40 équipes s’affronteront dans les différentes catégories.

Le congé de Pâques se passera sur les glaces des arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau du 13 au 16 avril. Quelque 75 matchs sont à l’horaire dans les classes «Open», «Intermédiaire», «Participation A/B/C» et «Vétérans», classe qui réunira notamment des anciens des Caribous. La visite hockey, en provenance entres autres de Québec, Rmouski, Port-Cartier, Fermont, Baie-Comeau, et Havre-Saint-Pierre, s’ajoutera à celle de la place (Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam).

Au calendrier des parties, une s’annonce particulière, celle du samedi, 20h, en classe «Open», à l’aréna Conrad-Parent. Le premier but de cette rencontre fera place à une abondance de peluches. Les spectateurs seront invités à lancer leurs toutous sur la surface glacée, le tout en collaboration avec Sept-Îles Kia, au bénéfice des enfants malade de l’hôpital de Sept-Îles.

En dehors de la patinoire, au Bar la P’tite Grenouille, partenaire majeur de la Classique du printemps, tous sont invités à assister au spectacle qu’offrira Étienne Cotton vendredi et samedi.