La Classique Oxygène Hockey Experts rapporte 9 000$ à Hommes Sept-Ils

Crédit photo : Julien Choquette

La 4e édition de la Classique Oxygène Hockey Experts a pleinement porté son nom samedi dernier sur la patinoire du Stade Holliday de Sept-Îles. Ça prenait de bons poumons pour les hockeyeurs qui ont joué, par un bon temps glacial, ce tournoi au profit du service d’hébergement d’Hommes Sept-Ils, la maison Jack Monoloy.

Malgré la tenue d’un tournoi en même temps à Port-Cartier, la Classique Oxygène Hockey Experts a attiré 17 équipes, seulement deux de moins qu’en 2016. La contribution des partenaires et un événement mieux rôdé permettent au comité d’engendrer des profits de quelque08 9 000$, montant pour les services et opérations de la maison Jack Monoloy, qui accueillera prochainement les premier pères/enfants.

«D’année en année, on n’a moins de coût et ça joue sur les profits. On devient plus efficace. Et tout le monde a eu du plaisir», a souligné Edmond Michaud. L’organisation regarde déjà pour sa cinquième édition. Elle compte faire de quoi de spécial, mais n’as pas encore statué sur sa couleur.

Gagnants

Sur les surfaces de jeu, une patinoire séparée en quatre, les finales ont couronné SML Construction en classe Compétition (formation gagnante Récréation en 2016), victorieux 11-7 sur Baby Spices, et Hockey Experts, qui a eu le dessus 16-11 sur Golden Bananas. Les formations championnes ont remis leur bourse à l’organisme.

Photos de la Classique Oxygène Hockey Experts ici (photographe : Julien Choquette)