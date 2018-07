Un citoyen veut faire renaître la Chambre de commerce de Havre-Saint-Pierre

Crédit photo : archives

Jacques Paquet, citoyen de Havre-Saint-Pierre, veut convoquer une assemblée publique en septembre pour y recréer une Chambre de commerce. La date exacte de l’assemblée demeure à préciser.

La Chambre de commerce de Havre-Saint-Pierre (CCHSP) a cessé ses activités vers 2009-2010. L’Association des gens d’affaires de la Minganie (AGAM) a pris le relais en 2012 avant de se dissoudre au printemps 2018.

Selon Jacques Paquet, l’assemblée publique d’information servira à créer un comité provisoire. Ce comité pourra ensuite définir la marche à suivre pour relancer la CCHSP ou créer une nouvelle entité.

Monsieur Paquet n’exploite pas de commerce. Il travaillait comme gestionnaire chez Rio Tinto et est retraité depuis 2009. Il dit que son projet fait suite à des discussions avec différents gens d’affaires qui ont démontré de l’intérêt pour un tel organisme. Il veut simplement lancer l’idée et mettre le processus en branle.

«Moi, je prête mon support et mon aide à ces personnes-là qui vont assister à la réunion. L’objectif ultime, c’est de former un groupe qui va travailler dans l’intérêt commun, non pas juste sur un dossier», expose-t-il.

Effort concerté

Le nouveau conseiller municipal de Havre-Saint-Pierre, Charles Arsenault, avait d’ailleurs évoqué l’idée de faire renaître une chambre de commerce en Minganie lors des élections partielles tenues ce printemps.

«C’est une excellente nouvelle! Je ne pense pas me tromper [en disant] que le reste du conseil [municipal] va être heureux aussi de cette nouvelle-là. C’est bon de voir que nos gens d’affaires reprennent espoir un peu», s’exclame-t-il.

Il entend sans surprise assister à l’assemblée et appuyer le projet cet automne.

Claude Turbis était président de l’AGAM lors de sa dissolution cet hiver. Il explique que cette décision a été prise en assemblée suite aux difficultés de collaboration entre le conseil municipal et l’AGAM. Il espère néanmoins que l’arrivée du nouveau maire et de deux nouveaux conseillers changera la donne.

Selon lui, la réussite du projet de Jacques Paquet passera par une bonne implication des gens d’affaires et par une collaboration efficace avec les élus.

«Je souhaite bonne chance à ceux qui veulent relancer la chambre de commerce. Si ça peut apporter de quoi à la région, bingo!» lance-t-il.

Le nouveau maire de Havre-Saint-Pierre, Pierre Cormier, est très heureux qu’une telle idée soit lancée. Selon lui, un tel organisme permettrait à la fois de faire avancer des dossiers locaux, régionaux et provinciaux.

«La municipalité a intérêt de travailler avec une chambre de commerce. Moi, personnellement, j’espère que ça va se concrétiser. J’espère que les gens vont abonder dans ce sens-là et redonner cette instance-là à la municipalité de Havre-Saint-Pierre», mentionne-t-il.

L’élu dit ne pas être au courant des problèmes ayant mené à la dissolution de l’AGAM et ne pas vouloir s’en mêler.

«Je n’ai pas l’intention d’aller creuser là-dedans. Moi je m’en vais de l’avant, pas de l’arrière», tranche-t-il.