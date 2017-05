Le CISSS satisfait de son initiative de recrutement

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

(LE MANIC) Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord se dit mission accomplie avec sa première activité intensive de recrutement, tenue les 26 et 27 mai à Baie-Comeau et Sept-Îles.

Par Charlotte Paquet

Des 200 candidatures reçues pendant les deux jours, 159 ont été retenues en vue d’une possible embauche. Dans 82 des cas, il s’agit de postulants à Baie-Comeau et dans 77, à Sept-Îles. Dans tous les cas, les démarches se poursuivent pour la vérification des références.

Le CISSS assure que des candidats pourraient être embauchés prochainement, tandis que d’autres verront leur dossier ajouté à une banque de candidatures.

On se souviendra qu’une dizaine de titres d’emplois était proposée lors de l’activité de recrutement. Les postes d’agente administrative, de préposé aux bénéficiaires ainsi que de préposé au service alimentaire ou à l’entretien ménager ont été les plus convoités.

Par contre, des candidats se sont aussi montré intéresser par des emplois d’agent d’intervention, d’éducateur spécialisé, d’infirmière et d’infirmière auxiliaire.

Le CISSS souligne que les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées dans les prochains jours.