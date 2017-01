Le CISSS lance le Défi Château de neige

Crédit photo : Metro

(LE MANIC) Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord invite les familles et services de garde à profiter de l’abondante quantité de neige pour participer au Défi Château de neige.

Par Karine Boivin Forcier

Le CISSS propose aux familles de s’habiller chaudement et de sortir dehors pour construire leur propre château de neige. Certaines consignes de sécurité sont à respecter : éviter les tunnels, les toits et les portes afin de diminuer le risque d’effondrement et de blessure.

Les participants doivent ensuite prendre une photo de leur château et la déposer avec leurs coordonnées sur le site du défi au http://defichateaudeneige.com/cote-nord/. Ils peuvent aussi se procurer gratuitement le drapeau officiel du Défi dans l’un des points de distribution officiels de la région ou l’imprimer pour l’apposer sur leur château. Pour plus de détails, la population est invitée à consulter le site Web.

Des prix régionaux seront attribués par tirage au sort parmi les familles et services de garde inscrits d’ici le 12 mars, en collaboration avec Loisir et Sport Côte-Nord. Des prix provinciaux peuvent aussi être remportés.