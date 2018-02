CISSS de la Côte-Nord : un déficit deux fois plus élevé que prévu

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Avec un déficit prévu de 14,5 millions $, le CISSS de la Côte-Nord a fait adopter par son conseil d’administration, le 31 janvier dernier, un plan de retour à l’équilibre budgétaire.

Le plan devait d’abord être approuvé par le ministère, pour ensuite être entériné par le C.A., ce qui a été fait mercredi dernier. La prochaine étape sera d’informer les gens à l’interne selon Pascal Paradis, conseiller en communication au CISSS.

«Les différentes directions vont informer leurs personnels, les syndicats vont être rencontrés. Dans les prochains jours, on fournira un tableau sur notre site web, avec les différentes mesures qui seront adoptées», précise-t-il. Le plan contiendra 28 mesures, échelonnées sur trois ans, qui permettraient de rattraper 9,6 millions $ sur les 14,5M$.

Le PDG du CISSS de la Côte-Nord, Marc Fortin, explique que de ce montant, trois millions proviennent de sommes investies par le CISSS dans des ressources intermédiaires (RI). Le ministère n’aurait pas encore remboursé ces montants. «C’est 1,8 million qui va à la RI de la Résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles, pour assurer 50 places, le reste va au CHSLD du Pavillon Boisvert à Baie-Comeau et une RI de Bergeronnes. On a fait les travaux dans ces installations, mais l’argent n’est jamais venu du ministère. On a pris ça dans notre budget général de fonctionnement», affirme-t-il. Initialement, les RI devaient servir à décharger certains lits des centres hospitaliers.

De 7 à 14,5 M$

En janvier 2017, on avait annoncé que le déficit prévu serait de l’ordre de 7 millions $, et que l’on croyait pouvoir arriver à l’éponger d’ici 2019. À l’époque, plusieurs regroupements de services, des changements dans la gestion des ressources intermédiaires et la transformation d’une partie des lits du CHSLD de Havre-Saint-Pierre avaient fait partie des mesures adoptées par le conseil d’administration pour retrouver l’équilibre budgétaire.

Actuellement, les directions du CISSS veulent s’assurer de préserver tous les services à la population et de garder toutes les installations. «Ce difficile exercice constitue une opportunité pour le CISSS de la Côte-Nord de revoir certaines façons de faire et de réviser, dans certains secteurs, l’organisation du travail afin d’être plus efficace et, en fin de compte, d’offrir une meilleure prestation de service à nos usagers», exprime M. Fortin.