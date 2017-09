Le CISSS Côte-Nord recherche des familles d’accueil

Crédit photo : CISSS Côte-Nord

Le CISSS de la Côte-Nord est présentement en période de recrutement pour des familles d’accueil dans la municipalité d’Havre-Saint-Pierre. Les personnes intéressées sont invitées à entrer en contact avec l’un des points de service du CISSS.

«Cela peut être une personne seule, un projet de couple ou de famille», explique la responsable des familles d’accueil du CISSS Côte-Nord, Nancy Bergeron.

Des gens qui sont prêts à s’investir auprès des enfants qui leur seront confiés : voilà ce que recherche le CISSS. Selon la responsable, la Minganie ne dispose actuellement d’aucune ressource. Bien que le CISSS affirme ne pas avoir d’enfant en attente du service, il anticipe que le besoin pourrait s’exprimer bientôt. «Pour la Minganie, le mandat est un peu plus large. La famille pourrait recevoir un jeune en suivi avec la protection de la jeunesse, ayant une déficience intellectuelle, ou ayant un trouble du spectre de l’autisme. On n’a pas de jeunes en attente, mais si on avait un besoin demain matin, on n’aurait personne», souligne la responsable.

Les personnes qui communiqueront leur intérêt afin de remplir le rôle de famille d’accueil devront subir une évaluation préalable. «On évalue si les personnes ont une stabilité personnelle, familiale et financière. On évalue également la conformité de l’environnement dans lequel sera intégré l’enfant», précise Nancy Bergeron, en ajoutant que des rétributions sont prévues pour les familles d’accueil.

Les personnes intéressées peuvent entrer en contact avec l’un des points de service du CISSS, ou appeler directement au bureau de Sept-Îles, en composant le 418 962-2578.

Jusqu’à maintenant, une seule candidature a été reçue. Outre Havre-Saint-Pierre, le CISSS dit rechercher des familles d’accueil pour la région de Sept-Îles.