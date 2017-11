Le CISSS Côte-Nord préoccupé par la situation des aînés aux Bâtisseurs

En tant que directrice au soutien à l’autonomie des personnes âgées de la Côte-Nord du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Côte-Nord, Dyane Benoît se dit préoccupée par ce conflit entre la direction de la Résidence des Bâtisseurs et son comité des résidents. Des actions sont en cours pour assurer un suivi plus rigoureux et s’assurer que la qualité de vie des aînés soit convenable.

Même s’il s’agit d’une résidence privée non conventionnée, Mme Benoît tient à souligner que le CISSS Côte-Nord est lié par deux ententes avec la direction de la Résidence des Bâtisseurs. En effet, ses employés attitrés aux soins à domicile sont appelés à s’y déplacer très régulièrement pour le suivi de santé des résidents et il voit aussi à la gestion de l’offre de services dans la gestion de l’unité de soins qui comporte 56 lits.

Une inspection complète est en cours dans la section privée pour la certification de la Résidence des Bâtisseurs. Le comité de vigilance du CISSS Côte-Nord et la Commissaire aux plaintes interviennent déjà dans le dossier, pour s’assurer que les soins offerts sont adéquats et respectent les normes établies.

La directrice au soutien à l’autonomie des personnes âgées de la Côte-Nord indique que les comités des résidents se doivent d’être plus inclusifs. «Dans le CISSS Côte-Nord, on reconnaît l’importance pour les aînés d’être représentés par des proches qui se portent à la défense de leurs intérêts. Nous n’y voyons là aucunement de l’ingérence extérieure», insiste-t-elle.

Ce conflit a même été présenté au conseil d’administration du CISSS Côte-Nord, lors de sa dernière rencontre du 22 novembre. Des membres du Comité des résidents de la Résidence des bâtisseurs, élus le 27 septembre, sont intervenus pour faire part de leur mécontentement et demander un appui. Ils ont été informés des démarches en cours.

Une rencontre est prévue avec la direction de la Résidence des Bâtisseurs au début décembre et les attentes seront clarifiées à ce moment. Le CISSS Côte-Nord est l’entité qui délivre le certificat de conformité pour les soins reçus dans cette ressource privée d’hébergement. Un rôle qu’il prend très au sérieux.