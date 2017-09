Cinq Septiliens se tapent 53 km au Ultra-Trail du Bout du Monde

Pendant que des milliers de coureurs ont sué à grosses gouttes sous la chaleur accablante de Montréal au Marathon Oasis Rock’N’Roll, d’autres adeptes de ce sport souffraient autrement en Gaspésie samedi. Sur les 69 participants du Ultra-Trail du Bout du Monde pour la distance de 53 km, tenu dans le parc Forillon, cinq étaient des Septiliens.

Vincent Carbonnelle a signé le deuxième chrono chez les hommes, complétant le parcours en 06:09:10.7. Chez les femmes, fille et mère occupent les quatrième et cinquième positions, Marie-Kristelle (08:23:35.8) et Anne Ross (8:23:37.1). Elles ont franchi l’arche d’arrivée main dans la main. Maxime Chagnon s’est classé 20e (07:57:16.2) et Martin Viens 22e (08:12:48.6). Sur la photo, dans l’ordre, on retrouve Marie-Kristelle, Anne, Martin, Maxime et Vincent.