Cinq Septiliens condamnés pour braconnage de homards

Crédit photo : archives

En décembre, cinq Septiliens ont été condamnés pour avoir pêché illégalement du homard à Sept-Îles. Le total des condamnations se chiffre à 5 100$.

La plus importante amende a été remise à Mathieu Santerre et s’élève à 2 000$. Les autres contrevenants, Simon Fortin, Alex Hogan, Vital Toussaint et Mathieu St-Pierre devront verser entre 750$ et 800$.

Rappelons qu’une croissance marquée de l’espèce dans la région a été constatée dans les dernières années. En 2016, Pêches et Océans Canada a noté une augmentation de 28 % des débarquements pour l’ensemble de la Côte-Nord.

Le phénomène engrange toutefois une problématique de braconnage à Sept-Îles. Le fait qu’il soit maintenant possible d’apercevoir le crustacé à l’œil nu à partir des quais en inciterait certains à passer l’acte.

Pêches et Océans a fait des représentations spéciales auprès du procureur de la Couronne et des juges de la région, afin de plaider pour que des sanctions plus sévères soient données aux contrevenants.