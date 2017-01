Ciné7: Un premier volet OFF festival voit le jour

Crédit photo : Courtoisie

En partenariat avec La Fabrique culturelle de Télé-Québec, le comité organisateur du festival du film de Sept-Îles Ciné 7 proposera trois activités gratuites au Cégep de Sept-Îles et au Edgar Café Bar, du 12 au 14 janvier. Une programmation spéciale qui s’inscrit dans la volonté d’ajouter un volet Off à ce rendez-vous annuel des cinéphiles qui se déroulera du 19 au 29 janvier.

En présence des réalisateurs, des documentaires innus de Eddy Malenfant et Don Darby – L’homme et la matière de Don Darby de Daniel Le Saunier seront projetés au Cégep de Sept-Îles, respectivement les 12 et 13 janvier à compter de 19h30. Chacune de ces soirées prendra son envol par la présentation d’un court-métrage réalisé par la coopérative cinématographique SPIRA.

En collaboration avec Les Soirées d’Écoute Publique, la population est invitée à vivre une expérience de cinéma sonore, le 14 janvier à 17h30 au Edgar Café Bar. Pour l’occasion, les films «Nouer et dénouer» d’Alexandra Viau et «Demain les Innus» de Jonas Pool seront présentés. Une séance sans image au cours de laquelle seulement les oreilles seront mises à contribution.