Ciné-Graff: Une vague de films déferle sur le Café-théâtre Graffiti

Crédit photo : Archives Le Nord-Côtier

Inclus à la programmation du Festival du film de Sept-Îles, pas moins de 12 films seront projetés au Café-théâtre Graffiti du 20 au 29 janvier pour le plus grand plaisir des cinéphiles portcartois. Une sélection diversifiée dans laquelle on retrouve six exclusivités. Parmi elles, «Julieta» de Pedro Almodovar et «Manchester by the sea» de Kenneth Lonergan.

Pour concevoir cette programmation, un comité indépendant du Festival du film de Sept-Îles, Ciné 7, s’est réuni à quelques reprises pour choisir les films qui seront projetés au Café-théâtre Graffiti. Le choix de ces membres s’est arrêté, entre autres, sur «La Vache» de Mohamed Hamidi, «Le pacte des anges» de Richard Angers, ainsi que «La fille inconnue» de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Deux des longs-métrages, «Julieta» de Pedro Almodovar et «L’Outsider» de Christophe Barratier, sont même présentés en avant-première au Québec.

Depuis la fin de l’automne 2015, le diffuseur dispose d’un équipement de projection d’une qualité supérieure. «C’est de très haut niveau. On parle ici de 2K. C’est un peu supérieur à la haute définition à la maison. Ça vient grandement bonifier l’expérience des cinéphiles, précise le directeur artistique du Café-théâtre Graffiti, Yves Desrosiers. C’est une acquisition, dont nous sommes très fières.»

Un partenariat bénéfique

Le Café-théâtre Graffiti en est à sa onzième collaboration avec le comité organisateur du Festival du film de Sept-Îles. Un partenariat que M. Desrosiers n’hésite pas à qualifier de gagnant. «C’est beaucoup plus qu’une tradition. C’est devenu un rendez-vous incontournable. C’est grandement apprécié. La qualité de l’offre ne fait qu’augmenter d’année en année et les gens sont fidèles au rendez-vous. On peut difficilement demander mieux», affirme-t-il.

La programmation complète du Ciné-Graff figure dans le guide de la programmation du 27e Festival du film de Sept-Îles. Elle peut également être consultée, en tout temps, au www.cine7.ca et au www.legraffiti.ca. Les billets sont en vente à l’unité à la billetterie du diffuseur. Il est à noter que les passeports Ciné7 sont valides pour l’une ou l’autre des projections à Port-Cartier.