Ciné 7: «Un ours et deux amants» donne le coup d’envoi

Crédit photo : Ariane Gagnon-Trottier

Le comité organisateur du Festival du film de Sept-Îles dévoile la programmation de sa 27e édition qui se tiendra du 19 au 29 janvier. Sous le thème de la nordicité, elle comporte la présentation de trente films en compétition officielle. Le coup d’envoi sera donné à la salle Jean-Marc-Dion par la projection du film Un ours et deux amants, en présence de son réalisateur, Kim Nguyen.

Parmi tous les films présentés à Ciné 7, on retrouve «Elle» de Paul Verhoeven, «Juste la fin du monde» de Xavier Dolan, «La fille inconnue» de Jean-Pierre et Luc Dardenne, «Moonlight : L’histoire d’une vie» de Barry Jenkins, «Nelly» de Anne Emond, «Pays» de Chloé Robichaud et «Radin» de Fred Cavayé. Une programmation qui accorde à nouveau une place importante au cinéma québécois.

Encore une fois, les gens auront l’opportunité de faire la rencontre d’acteurs du septième art. En plus de Kim Nguyen (Un ours et deux amants), ils pourront échanger avec les réalisateurs Marc Séguin (Stealing Alice), Steve Patry (Wasekun) et Sophie Goyette (Mes nuits feront écho). Des discussions qui viennent apporter un plus à l’expérience des cinéphiles.

Hors les murs

Plusieurs activités hors les murs seront proposées, dont une rencontre autour du thème de la nordicité, le 20 janvier à 19h au Cégep de Sept-Îles, menée par un panel de discussion composé de Daniel Chartier (Titulaire de la chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord à l’UQAM), Eddy Malenfant (Cinéaste nord-côtier et fondateur de Productions Manitou), Marie-Ève Vaillancourt (GRÉNOC) et René Robitaille (coordonnateur du programme l’Œil cinéma de l’Association des cinémas parallèles du Québec). Une rencontre qui sera suivie du lancement du dernier numéro de la revue littoral du GRÉNOC.

Une soirée sera également consacrée au court métrage, le 21 janvier à 19h30 au Musée régional de la Côte-Nord, avec la présentation de productions de l’équipe de Kino 7Îles. À cela s’ajoute la projection de sept courts métrages de la sélection de la dernière édition du Festival du court au Saguenay. Deux activités de projection à l’écran de glace du Vieux-Poste figurent également à la programmation de cette 27e édition.

Apprendre avec Ciné 7

Il serait difficile de passer sous silence le volet «pédagogique» de ce festival qui comporte à nouveau la visite des formateurs Nicola Bélanger et René Robitaille de l’Œil cinéma de l’Association des cinémas parallèles du Québec. Pendant plus d’une semaine, ils animeront des ateliers dans différentes écoles primaires et secondaires.

Les personnes intéressées à l’analyse critique d’un film pourront prendre part à une formation offerte par l’enseignante, Johanne Charest, le 14 janvier à 13h à la salle l’Aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Il y a également la tenue de matinées scolaires qui permettent aux enfants de s’initier au merveilleux monde du septième art.

Un dernier rappel à l’effet que les passeports sont en vente au ciné-centre de Sept-Îles, à la Librairie Côte-Nord et au Café-théâtre Graffiti en livret de 10 ou 5 billets. Il est possible d’obtenir tous les détails sur le Festival de film de Sept-Îles au www.cine7.ca. À cet endroit, les cinéphiles ont accès à un outil pour élaborer leur horaire de projection.