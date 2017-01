Ciné 7: Une agréable continuité

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Avec plus de 7436 personnes qui ont participé à l’une ou l’autre de ses activités hors les murs et à l’une des 180 séances de projection au Ciné-Centre et au Café-théâtre Graffiti, la 27e édition du Festival de film de Sept-Îles Ciné7 se termine assurément sur une note positive. Une participation qui représente une très légère baisse de l’assistance attribuable aux caprices de mère nature.

Effectivement, peu de gens se sont pointés, le 25 janvier, au Ciné-Centre de Sept-Îles pour assister à l’une ou l’autre des séances de projection, en raison d’une importante tempête. Une situation ayant engendré la fermeture des écoles, ce qui a eu une incidence sur le taux de participation aux matinées scolaires. Une situation qui sera corrigée par l’ajout d’une représentation après le festival.

La soirée d’ouverture qui s’est déroulée à la Salle Jean-Marc-Dion, le 19 janvier, a attiré plus de 200 spectateurs. Au cours de cet événement, le film « Un ours et deux amants » a été projeté, en présence de son réalisateur Kim Nguyen. À saveur plus familiale, l’activité de clôture a attiré plus de 135 personnes au Vieux-Poste de Sept-Îles. Ceci constituant un record pour cette projection d’un film sur un écran de glace.

«Les jeunes sont la relève de demain. On leur accorde une très grande importance. C’est ce qui nous amène à être plus actifs dans les écoles tout au long du festival grâce à l’Association des cinémas parallèles du Québec. C’est une manière efficace de les intéresser à la culture cinématographique», soutient la coordonnatrice de Ciné 7, Sarha-Michel Thériault.

Une diversité remarquée

Encore une fois, l’une des plus grandes forces de ce rendez-vous annuel consacré au septième art demeure la très grande diversité de sa programmation. «Les gens étaient très satisfaits de notre programmation. À maintes reprises, ils nous ont souligné sa très grande diversité. C’est un élément qui a réellement joué en notre faveur. Une force que l’on entend maintenir», lance-t-elle.

Même si ce ne sont pas pour la plupart des films à saveur hollywoodienne qui y sont projetés, la coordonnatrice avance que la programmation de sa 27e édition comportait plusieurs films accessibles. «Les gens doivent savoir bien choisir leur film en fonction de leur préférence. Il y a en avait plusieurs qui ont plu à tous, ajoute-t-elle. « Adopte un veuf », « Radin » et « La Vache » en sont de parfaits exemples. Pour la plupart, ce sont des films que l’on ne verraient pas en salle à d’autres moments dans l’année.»

Des capsules appréciées

Produit par CogecoTV Côte-Nord, des capsules avant-plans ont précédé chacune des séances de projection autant au Ciné-Centre de Sept-Îles qu’au Café-théâtre Graffiti. Un retour grandement apprécié par les cinéphiles. «On avait fait relâche l’an dernier. On voulait faire en sorte qu’elles soient plus courtes qu’auparavant. On est allé à l’essentiel. On est très fier du résultat obtenu. On a réussi à transmettre aux cinéphiles de très bonnes informations complémentaires sur les films projetés», indique celui qui en assurait leur animation, Michel Neault.

Pour la plupart à la première expérience au sein du jury, ces membres ont grandement apprécié leur expérience. Ce sont eux qui ont vu à décerner la plupart des prix remis à la fin du festival. Leur choix s’est arrêté sur «Dans les forêts de Sibérie» qui a remporté la catégorie du meilleur film et «Mademoiselle» qui repart avec le prix de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. De son côté, les spectateurs ont jeté leur dévolu sur la comédie «La Vache».

Parmi les nouveautés, le volet Off Ciné 7 demeure dans la ligne de mire de ces organisateurs pour les prochaines éditions. Une initiative qui permet, selon M. Neault, la présentation de films qui ne trouveraient pas leur place dans la programmation régulière du festival.