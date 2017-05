Chœur en sol: Une invitation à «regarder autour»

Crédit photo : Courtoisie

Inspiré par une chanson de Bruno Pelletier, le spectacle de fin d’année de Chœur en sol a pour titre «Regarder autour». Il fera l’objet de deux représentations à l’église Marie-Immaculée soit le 13 mai à 19h30 et le lendemain à 14h. Plus d’une quarantaine de choristes interprèteront des classiques d’hier à aujourd’hui.

Encore une fois, le thème choisi par ses membres n’a rien d’anodin et représente un point commun entre les chansons à l’honneur. «Il ne faut pas s’en tenir qu’à soi et regarder aussi ce qui se passe autour. Il faut mettre son égo de côté. On ne peut qu’en sortir gagnant», a affirmé l’un des directeurs musicaux de cet ensemble vocal de Sept-Îles, Yvon Paquet, qui en constitue l’un de ses vétérans.

Parmi les chansons au programme, on retrouve «Si jamais j’oublie» de Zaz, «La rue principale» du groupe Les Colocs, «Paradis City» de Jean Leloup, «Quand la musique est bonne» de Jean-Jacques Goldman et «Si on écrit sur les murs» de Demis Roussous.

Les billets sont en vente au coût de 20$ auprès des choristes et à la porte avant l’une ou l’autre des représentations. L’admission est gratuite pour les enfants de 10 ans et moins.