Le chef Mike Mckenzie remanie ses troupes

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le chef d’ITUM dit vouloir donner un nouveau souffle en réorganisant son équipe selon les priorités qu’il a identifiées.

Mike Mckenzie estime avoir renforcé les capacités du conseil avec les changements de responsabilités auxquels il a procédé. Le remaniement en question ferait suite à une évaluation des enjeux et projets à venir dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam et viserait à assurer l’avancement maximal des dossiers.

Dans un communiqué émis la semaine dernière, on apprend qu’Antoine Grégoire succède à Jonathan St-Onge comme vice-chef au sein du conseil. Il se voit donner plusieurs responsabilités supplémentaires, entre autres celles quant aux droits et territoires, aux politiques externes et aux relations intergouvernementales. M. St-Onge, quant à lui, aura principalement sous sa responsabilité les infrastructures ainsi que les sports et loisirs.

Les changements de vice-chef font partie de la procédure normale chez ITUM. Pendant la durée du mandat du conseil, soit trois ans, on change de vice-chef chaque année habituellement, explique Jean Morin, responsable des communications pour ITUM.

«Là, c’est que ça arrive plus tôt que prévu. Normalement, la rotation se serait faite au mois de mars. Comme au provincial et au fédéral, le remaniement est un jeu de chaise musicale qui fait partie des habitudes, il n’y a rien d’extraordinaire là», exprime-t-il.

Le bureau du chef d’ITUM n’a pas retourné nos appels.