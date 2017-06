Charles Paquet profite d’une longueur d’avance grâce à Sept-Îles Toyota

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le Portcartois Charles Paquet prend une longueur d’avance vers sa quête d’une participation aux Olympiques de 2020, et ce grâce à Sept-Îles Toyota. Le triathlète de 19 ans roulera en Corolla IM 2017! Une commandite qui lui donne une véritable poussée.

«C’est vraiment apprécié. Chaque fois, je suis surpris du support des gens de la Côte-Nord. Je suis un athlète chanceux, et je suis content de voir que les gens me suivent. C’est une tape dans le dos qui m’encourage, tout autant que les résultats», a laissé savoir Paquet.

Ce cadeau pour 39 mois de Sept-Îles Toyota facilitera le quotidien de l’athlète portcartois, vice-champion du monde junior 2016. Sa Corolla IM 2017 lui permettra de se rendre sans problème à ses entraînements, notamment pour ses sorties en eau libre. Paquet s’entraîne avec le club de Triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval et réside à Québec.

Du côté du concessionnaire automobile, la direction est fière de ce soutien. «On veut appuyer les jeunes et le sport, et cette opportunité s’est présentée. C’est une belle opportunité, ça reste ici et ça l’aidera dans sa progression pour les Jeux olympiques et pour arriver à ses objectifs», a souligné Alexandre Cossette, propriétaire de Sept-Îles Toyota, en compagnie de Bruno Pelletier et Marie-Andrée Morin.

La prochaine compétition de triathlon de Charles Paquet sera le Championnat Américain CAMTRI à Des Moines (Iowa) le 9 juillet. La suite de l’été dépendra des décisions de Triathlon Canada, mais le Portcartois envisage quelques compétitions en Europe en août et septembre.