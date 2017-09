Charles Paquet prend le 30e rang au Championnat du monde de triathlon

Crédit photo : Archives

Charles Paquet peut sortir la tête haute de sa première participation au Championnat du monde U23, et ce sur distance olympique. Confirmé seulement mardi (en remplacement d’Alexis Lepage, blessé), le Portcartois a terminé au 30e rang de la compétition masculine disputée aujourd’hui à Rotterdam, aux Pays-Bas. L’athlète de 20 ans figurait parmi les plus jeunes de sa catégorie, catégorie fort relevée, regroupant d’ailleurs quelques Olympiens.

Le triathlète de Port-Cartier a complété le parcours en 01:55:52, à un peu moins de quatre minutes et demie du champion, le Français Raphaël Montoya. Paquet a signé le deuxième chrono de la cuvée de 1997, à seulement quelque 40 secondes du Britannique Samuel Dickinson (26e).

Après une fin un peu plus ardue dans les 300 derniers mètres à la natation, Charles Paquet a mis un certain temps à rattraper le peloton de tête en vélo. Une manœuvre d’un rival l’a d’ailleurs conduit vers une petite sortie de route. «Je me suis retrouvé dans le gazon et j’ai presque chuté. Ensuite, je me suis retrouvé seul entre les deux premiers pelotons. C’était un peu décevant, car nous venions tout juste de faire la jonction avec le premier groupe», a-t-il laissé savoir à Sportcom.

L’athlète membre du Rouge et Or de l’Université Laval a entrepris les 10 km de course à pied avec une quinzaine de compétiteurs. «À la course à pied, j’ai ralenti un peu à mi-parcours, car j’avais des douleurs au dos, donc je me suis reposé pour quelques kilomètres. Je suis tout de même très satisfait de mon effort et de ma première sortie dans une épreuve de distance olympique sur un parcours extrêmement exigeant», a-t-il ajouté.