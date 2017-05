Les chandails rayés de Sept-Îles font leurs marques!

Il n’y pas que les Nord-Côtiers pee-wee AAA relève qui se sont retrouvés en finale de la Coupe Dodge, l’emblème des Championnats provinciaux de hockey mineur tenus dans la région de Montréal du 20 au 23 avril. Trois Septiliens ont enfilé leur chandail rayé pour la rencontre ultime du midget BB.

L’excellent travail de Steven Lemieux, Mikael Jean et Mathieu Valcourt lors de leurs premières parties a été récompensé avec une assignation pour la finale pour le personnel d’arbitres de Sept-Îles, qui faisait aussi équipe avec Maxime Bernier. Dans le pee-wee AAA, Thomas Lessard a également bien fait, lui qui a porté les brassards de couleur orange pour la demi-finale. Il était d’office avec des collègues de Baie-Comeau.

«Nous avons eu de très bon commentaires. Les superviseurs ont apprécié notre éthique de travail et notre intensité. Ce sont ces deux points-là qui sont ressortis», a fait savoir Steven Lemieux, qui en était à une quatrième présence à la Coupe Dodge comme arbitre, tout comme pour Bernier. C’est Jean qui compte le plus de participations avec cinq, dont trois fois où il aura été retenu pour une finale. Valcourt et Lessard comptent chacun trois invitations aux Championnats provinciaux de hockey mineur.

Proximité problématique

Par ailleurs, aux dires de Maxime Bernier, Mathieu Valcourt et Mikael Jean seraient de calibre pour officier dans le junior majeur, mais la proximité de clubs les en empêche. Ils ont cependant enfilé leur chandail rayé lors de compétitions majeures en cours d’année, notamment à la Coupe Espoir.

Et parlant de la confrérie des arbitres, soulignons qu’à Sept-Îles, on compte cinq duos père-fils toujours actifs, soit Harold et Steven Lemieux, Michel et Thomas Lessard, Martin et Philippe Bourgeois, Martin et Maxime Bernier ainsi que Dany et Cédric Plourde. De génération en génération!