Les Championnats régionaux de hockey mineur prennent leur envol

Crédit photo : Photo Impression JC

La saison de hockey mineur tire à sa fin. Pour les formations du simple lettre toujours en lice, la conclusion s’amorce aujourd’hui. Pour celles du double lettre, l’objectif est d’étirer le calendrier jusqu’à la Coupe Dodge. Les championnats régionaux de hockey mineur, dernier rendez-vous majeur sur la Côte-Nord pour 2017-2017, prennent l’affiche à Baie-Comeau du 5 au 8 avril.

En collaboration avec Sandro Célant

L’Association de hockey mineur de Baie-Comeau a reçu le mandat d’orchestrer cette compétition, qui misera sur la présence de 36 formations en provenance d’un peu partout sur la Côte-Nord.

Les meilleures équipes du simple et double lettre se livreront bataille sur les glaces du centre Henri-Desjardins et centre Henry-Leonard. L’action ne devrait pas manquer.

Dans le simple lettre, les hockeyeurs seront impliqués dans les catégories atome, pee-wee, bantam et midget. Les Vikings et les Basques de Sept-Îles de l’atome, pee-wee et bantam prendront part à des séries trois de cinq dans le BB.

Les formations de niveau A et B en seront à leur dernier défi officiel de la saison 2017-2018. Dans le double lettre, les équipes couronnées au régional défendront les couleurs de la Côte-Nord lors du prochain tournoi de la Coupe Dodge disputé dans la région de l’Outaouais du 18 au 22 avril.

Pour suivre l’horaire et les résultats des Championnats régionaux de Hockey Côte-Nord, consultez le www.hockeycotenord.com