Championnats nationaux Élite 8 : Somers assure la défense de son titre

Crédit photo : courtoisie

La première journée aux Championnats nationaux Élite 8, du côté de la TOHU, à Montréal, est complétée. Les judokas U18 étaient ceux en action sur le tatami.

Parmi les quatre représentants nord-côtiers chez les U18, seule Andrée-Ann Somers, qui réside à Sherbrooke, a trouvé place sur le podium. À l’œuvre chez les moins 44 kg, l’athlète qui appartient toujours à l’Académie de judo de Sept-Îles a décroché la médaille d’or.

Josie-Anne Synnott (Sept-Îles) et Jérémie Lapointe (Port-Cartier) ont tous baissé pavillon lors de leur duel pour le bronze, respectivement chez les moins 78 kg et chez les moins 73 kg. Nicolas Lévesque du Club Judokan de Port-Cartier a connu la défaite à ses deux affrontements.

Demain, place à la catégorie senior. Synnott combattra une fois de plus. Les Septiliens Maxim Côté (moins 81 kg), Étienne Briand (moins 90 kg), Yohan Chouinard (moins 100 kg) et Jean-François Ouellet (plus 100 kg) seront aussi au rendez-vous. Vous pourrez voir les combats au judocanada.tv.