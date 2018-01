Championnats nationaux Élite 8 : l’or pour Briand, Ouellet et Somers

Crédit photo : Judo Canada

La délégation de l’Académie de judo de Sept-Îles est rentrée à la maison avec une récolte de trois médailles des Championnats nationaux Élite 8 qui avaient lieu à la TOHU de Montréal,en fin de semaine. La compétition de Judo Canada, regroupant les huit meilleurs judokas au pays par catégorie de poids, a été l’affaire d’Andrée-Ann Somers, Jean-François Ouellet et Étienne Briand.

Ouellet, qui a délaissé l’équipe du Québec et le Centre national, a dominé la compétition chez les Seniors, plus 100 kg, gagnant ses trois combats pour s’emparer de l’or. «J’allais là pour me battre, sans trop d’attentes, et ç’a bien tourné», a mentionné le judoka âgé de 24 ans, qui compte être du Championnat canadien en mai à Calgary.

Étienne Briand, qui a grimpé chez les moins 90 kg pour l’occasion, a également remporté ses trois duels sur les tatamis. Josie-Ann Synnot, cinquième chez les U18 le samedi, Yohan Chouinard (moins 100 kg) et Maxim Côté (moins 81 kg) n’ont pu passer le premier tour de leur catégorie respective.

Samedi, lors de la première journée des Championnats nationaux Élite 8, parmi les quatre athlètes nord-côtiers chez les U18, seule Andrée-Ann Somers a pu trouver place sur le podium. À l’œuvre chez les moins 44 kg, elle a décroché la médaille d’or, assurant ainsi la défense de son titre. Somers a été la seule de sa catégorie à connaître la victoire à deux reprises.

Synnott (Sept-Îles) et Jérémie Lapointe (Port-Cartier) ont tous deux baissé pavillon lors de leur duel pour le bronze, respectivement chez les moins 78 kg et chez les moins 73 kg. Nicolas Lévesque du Club Judokan de Port-Cartier a connu la défaite à ses deux affrontements.