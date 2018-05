Championnats canadiens de judo : Sophie Lapointe grimpe sur la deuxième marche

Crédit photo : courtoisie

Les trois athlètes du Club Judokan de Port-Cartier peuvent revenir la tête haute de leur expérience aux Championnats canadiens, tenus à Calgary du 18 au 20 mai. Pour Sophie Lapointe, c’est aussi avec une médaille qu’elle rentrera à la maison.

Sophie Lapointe ramène une médaille d’argent de sa première participation au rendez-vous national, médaille remportée chez les U16, moins 40 kg. Sa journée de travail sur les tatamis se résume à deux victoires et une défaite.

«Dans sa seule défaite, le facteur stress a été un élément important, malgré le fait qu’elle était très agressive. Elle a su corriger cet élément en étant beaucoup plus patiente, surtout à son dernier combat, ce qui lui a permis de monter sur la deuxième marche du podium», a fait savoir son entraîneur Hugues Tremblay.

Pour une première fois aussi aux Championnats canadiens, Nicolas Lévesque a également bien fait, en dépit de la nervosité. Il s’est classé cinquième chez les U18, moins 90 kg.

En action chez les U18 vendredi, Jérémie Lapointe a amorcé sa compétition sur une mauvaise note, s’inclinant en prolongation à son premier duel face à l’Ontarien Nicholas Langlois, un rival qu’il avait battu trois fois cette saison. «Ce n’était pas la situation qu’il espérait, par contre il s’est bien battu toute la journée (2v-2d). Ce ne sont que des petits détails qu’ils l’ont empêché d’atteindre le podium», a indiqué Tremblay. Lapointe s’est ainsi contenté d’une septième place.

Chez les U21, le Port-Cartois a baissé pavillon à son premier combat, encore là en prolongation, gagné le second et subit l’élimination en perdant par la suite. «Il a su relever son judo d’un cran pour faire de très beaux combats contre des judokas plus vieux que lui», a mentionné Hugues Tremblay.