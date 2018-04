Championnat régional de badminton : la poly des Berges se signale à la maison

Crédit photo : courtoisie

Les raquettes de la polyvalente des Berges (Les Bergeronnes) occuperont près du deux tiers de la délégation régionale qui représentera la Côte-Nord au Championnat provincial scolaire de badminton du RSEQ (21 et 22 avril à Québec). L’école Jean-du-Nord/Manikoutai et l’IESI complèteront le contingent.

Les joueuses et joueurs de la Haute-Côte-Nord ont décroché pas moins de 25 médailles sur une possibilité de 44 au Championnat régional, tenu aux Bergeronnes et à Sacré-Cœur en fin de semaine dernière. Au passage, ils ont pris place sur la plus haute marche du podium à huit reprises au total des 15 finales pour l’or.

Au niveau des catégories du secondaire (benjamin, cadet et juvénile), les raquettes de la poly des Berges ont décroché sept des neuf bannières, laissant celle du benjamin masculin aux porte-couleurs de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai et celle du juvénile masculin aux joueurs de badminton de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.

Parlant de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, son club du Husky badminton comptera sept étudiants-athlètes à la compétition provinciale dans dix jours; Daphnée Vollant, Yann Grégoire Hervieux, Jérémie Stéa, Philippe Jauron et Olivier Dion. De l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, les représentants seront Jérémie Bossé et Nathaniel Mckenzie tandis que pour le Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier Maxim Dumas et Gabriel Lapierre défendront les honneurs de la Côte-Nord.

Pour la liste des médaillés du Championnat régional du RSEQ Côte-Nord, consultez la version papier du Nord-Côtier du 11 avril 2018 en page 30.

Pour les photos des podiums du Championnat régional : www.facebook.com/rseqcn/