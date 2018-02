Championnat provincial senior de curling : Sept-Îles fait bien les choses

Crédit photo : courtoisie

Encore une fois, Sept-Îles a bien fait les choses. Le Championnat provincial senior de curling tenu du 11 au 18 février au club du 21, rue Comeau, a été un succès.

Hôte d’un championnat provincial pour une deuxième année de suite, le Club de curling de Sept-Îles et le comité organisateur de la compétition provinciale chez les 50 ans et plus n’ont eu droit qu’à de bons commentaires de la part des participants.

Certains des joueurs ont répondu à l’invitation pour 2018 en raison de la qualité organisationnelle de l’édition précédente.

«Tout a bien roulé. Les joueurs nous ont parlé de la qualité extraordinaire des glaces et de l’accueil qui leurs a été réservé. On a livré la marchandise», a souligné Laval Chouinard, président du comité organisateur.

Plusieurs personnes ont assisté aux différentes parties du tournoi, notamment celle des séances d’après-midi et de soirée. Ils ont eu droit à un calibre de très haut niveau, notamment lors de la ronde éliminatoire, tant du côté féminin que masculin.

Gagnants

Chez les hommes, Équipe Butler, une formation de Buckingham, qui compte quelques participations à des championnats canadiens, pourra répéter grâce à sa victoire de 5-4, arrachée en bout supplémentaire, à Équipe Bellavance.

Chez les femmes, la victoire et un accès au Championnat canadien senior appartiennent à la formation trifluvienne d’Odette Trudel, gagnante 5-3, en finale, sur l’équipe de Louise Desrosiers.

Septiliens à l’honneur

Au niveau des honneurs individuels du Championnat provincial senior de curling, deux joueurs de Sept-Îles, Émilien Skelling et Margot Méthot, sont les récipiendaires du prix Réjean-Paré, remis au compétiteur et à la compétitrice qui se sont démarqués par leur esprit sportif, plus particulièrement par le respect des règles de jeu, des officiels et de leurs adversaires, tout en demeurant compétitif.

Performances locales

Aucune des cinq formations septiliennes qui ont pris part au Championnat provincial senior n’est parvenue à se classer pour les rondes éliminatoires. Chez les hommes, Équipe Laflamme (Denis Laflamme, Bernard Gingras, Steve Tremblay, Michel Lachance et Normand Bouchard-remplaçant) est celle de la place qui a présenté la meilleure fiche en préliminaire, soit trois victoires et quatre défaites. Équipe Skelling (Émilien Skelling, Raymond Gallant, Normand Martin, Pierre Gallant et André Gallant-substitut) a conclu la compétition avec un dossier de 2-5 et celle de Villeneuve (Julien Villeneuve, Joël Collin, Gaby Lanoue et Alain Lapierre) a terminé avec une fiche de 1-6.

Chez les femmes, Marie Labrie et ses coéquipières Louise Canuel, Margot Méthot, Francine Lajoie et France Tremblay (remplaçante) ont conclu avec deux victoires en cinq parties. Quant à Mona Fournier et ses partenaires Martine Beaulieu, Annette Hautcoeur, Lyne St-Laurent et Nicole Proulx (remplaçante), leur dossier a été de 0-5.