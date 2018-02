Championnat provincial senior de curling : ça commence dimanche au Club de Sept-Îles

La crème des curleuses et curleurs de la catégorie senior au Québec débarque au Club de curling de Sept-Îles, dimanche. L’édifice du 21, rue Comeau sera le lieu du Championnat provincial senior (50 ans et plus) du 11 au 18 février. Cinq équipes de la place figurent parmi les 28 formations participantes.

Après avoir organisé le Championnat provincial des maîtres l’an dernier, le Club de curling de Sept-Îles s’apprête à recevoir celui senior, une formule presque clé en main, avec notamment le volet horaire assuré par Curling Québec. Le comité organisateur local, présidé par Laval Chouinard, est bien rôdé avec l’expérience acquise.

L’édition 2018, étape de sélections pour les Championnats canadiens, compte 16 formations chez les hommes et 12 chez les femmes. C’est la première fois en quatre ans que le tableau affiche complet, alors que le tournoi se tient en dehors des grands centres.

L’action sur les glaces s’amorce dimanche, journée marquée par la tenue du banquet en soirée. Comme autre activité de l’événement hors glace, joueuses et joueurs pourront découvrir les bières de la microbrasserie St-Pancrace le soir de la Saint-Valentin.

Sur les glaces, les formations, tant chez les femmes que chez les hommes, seront réparties en deux groupes. Les équipes qui occuperont les deux premiers rangs pour chacune des sections accèderont aux éliminatoires. La finale chez les femmes est à l’horaire pour 9h le 18 février, celle des hommes trois heures plus tard, soit midi.

Sept-Îles sera bien représentée avec cinq équipes au Championnat provincial senior de curling. Chez les hommes, on retrouve Denis Laflamme avec Bernard Gingras, Steve Tremblay et Michel Lachance, Émilien Skelling et ses coéquipiers Raymond Gallant, Normand Martin et Pierre Gallant ainsi que Julien Villeneuve avec Joël Collin, Gaby Lanoue et Alain Lapierre. Chez les femmes, les formations locales seront celles de Marie Labrie avec Louise Canuel, Margot Méthot, Francine Lajoie et France Tremblay ainsi que celles de Mona Fournier, avec Martine Beaulieu, Anette Hautcoeur, et Lyne St-Laurent (5e : Nicole Proulx), qui remplace un quatuor du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Fort de plusieurs participations à des championnats provinciaux, le quatuor de Denis Laflamme sera à surveiller. Pour l’horaire complet du Championnat provincial senior, consultez le http://curling-quebec.qc.ca (section Championnats) ou rendez-vous au Club de curling de Sept-Îles du 12 au 18 février.