Championnat provincial scolaire RSEQ : quatre médailles pour la Côte-Nord en badminton

La récolte nord-côtière au Championnat provincial scolaire de badminton du RSEQ du week-end dernier à Québec se chiffre à quatre médailles et une septième place au classement cumulatif des régions.

L’an dernier, les raquettes de la Côte-Nord s’étaient illustrées à Shawinigan, raflant six médailles, dont quatre dans le cadet, une première place dans cette catégorie et le troisième rang au classement final.

Pour le rendez-vous de 2018 à l’école secondaire de Rochebelle, les porte-couleurs de la région ont été moins gourmands, mais ont encore prouvé qu’ils appartenaient à l’élite.

Parmi les joueurs de l’est de la côte, Nathaniel Mckenzie et Jérémie Bossé de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles ont livré une chaude lutte en demi-finale du double masculin juvénile, s’inclinant 20-22, 25-27 contre les représentants de l’Outaouais, éventuels médaillés d’or. Mckenzie et Bossé se sont repris avec une victoire en trois manches pour décrocher le bronze.

Un autre duo septilien s’est aussi retrouvé avec le bronze au cou, celui de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, formé de Philippe Jauron et Jérémie Stéa dans le benjamin masculin.

Les deux autres présences sur le podium appartiennent à des étudiants-athlètes de la Haute-Côte-Nord. Médaillés de bronze en double masculin cadet l’an dernier, Tommy Hovington et Félix Deschênes de la polyvalente des Berges ont fait encore mieux pour 2018. Ils ont pris place sur la plus haute marche. Du même établissement d’enseignement, Florence Boulianne et Rosemary Laurencelle ont baissé pavillon en grande finale contre la paire de l’Est-du-Québec.

Résultats des athlètes de la Côte-Nord

Benjamin

Simple masculin – Olivier Dion (École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles) – Préliminaires : 1v-5d – Pas classé pour les éliminatoires

Simple féminin – Maxim Dumas (CEL’A, Port-Cartier) – Préliminaires : 0v-6d – Pas classée pour les éliminatoires

Double masculin – Philippe Jauron/Jérémie Stéa (École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles) – Préliminaires : 6v-0d – Médaille de BRONZE

Double féminin –Florence Boulianne/Rosemary Laurencelle (Poly des Berges, Bergeronnes) – Préliminaires : 6v-0d – Éliminatoires : Médaille d’ARGENT

Double mixte – Rose-Marie Gaudreault/David Bouchard (Poly des Berges, Bergeronnes) – Préliminaires : 3v-3d – Pas classé pour les éliminatoires

Classement Côte-Nord : 3e/14

Cadet

Simple masculin – Gabriel Lapierre (CEL’A, Port-Cartier) – Préliminaires 4v-2d – Éliminatoires : Éliminé en quart de finale

Simple féminin – Coraly G. Tremblay (Poly des Berges, Les Bergeronnes) – Préliminaire : 2v-4d – Pas classée pour les éliminatoires

Double masculin – Tommy Hovington/Félix Deschênes (Poly des Berges, Bergeronnes) – Préliminaires : 6v-0d – Éliminatoires : Médaille d’OR

Double féminin – Victoria Hovington/Marie-Christine Bouchard (Poly des Berges, Bergeronnes) – Préliminaires : 3v-3d – Pas classé pour les éliminatoires

Double mixte – Audrey Deschênes/Louis Bouchard (Poly des Berges, Les Bergeronnes) – Préliminaires : 1v-5d – Pas classé pour les éliminatoires

Classement Côte-Nord : 8e/14

Juvénile

Simple masculin – Yann Grégoire-Hervieux (École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles) – Préliminaires 1v-5d – Pas classé pour les éliminatoires

Simple féminin – Daphée Vollant (École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles) – Préliminaire : 2v-4d – Pas classée pour les éliminatoires

Double masculin – Nathaniel Mckenzie/Jérémie Bossé (IESI, Sept-Îles) – Préliminaires : 6v-0d –Éliminatoires : Médaille de BRONZE

Double féminin – Amélie Bouchard/Sarah-Maude Savard (Poly des Berges, Les Bergeronnes) – Préliminaires : 4v-2d – Éliminatoires : Éliminé en quart de finale

Double mixte – Geneviève Brisson/Philippe Boulianne (Poly des Berges, Bergeronnes) – Préliminaires : 2v-4d – Pas classés pour les éliminatoires

Classement Côte-Nord : 9e/14

Classement cumulatif des régions – Côte-Nord : 7e