Championnat provincial des maîtres de curling : Sept-Îles livre la marchandise!

Crédit photo : Normand Martin

Le comité organisateur du Championnat provincial de curling des maîtres, tenu à Sept-Îles du 6 au 12 mars, a certainement livré la marchandise. Les propos des joueuses et joueurs rapportés le démontrent très bien. L’événement a été un succès… sur presque toute la ligne. Il n’aura manqué que la victoire en finale pour Équipe Lachance!

La formation de Michel Lachance, avec comme coéquipiers Julien Villeneuve, Gaby Lanoue, Marc Boulianne et André Lessard (remplaçant) a été la seule à se tailler une place en éliminatoires, résultat d’une fiche de 6-1 en préliminaires. Mais l’équipe de la place n’ira pas représenter le Québec au Championnat canadien à Guelph au début avril. C’est Greg Sleno et ses partenaires de jeu qui s’y rendront. Le quatuor du Club de Glenmore a eu raison des favoris de la foule, dimanche, en finale, par la marque de 7-5.

Les deux autres équipes masculines de Sept-Îles (Laval Chouinard, Normand Bouchard, Gilles Touzel, Noël Ross et Émilien Skelling / Omer Roussy, Keith Turriff, Marc Dallaire et Léonard Landry) ont toutes deux conclu la ronde préliminaire avec une seule victoire en sept parties. Chez les femmes, Marie Labrie et ses coéquipières Bernice Savoie, Annette Hautcoeur, Renée Perreault et Louise Desharnais ont terminé la ronde préliminaire avec un dossier de 2-3, et celle de Ginette Lynch, avec France Tremblay, Margot Méthot, Huguette Maillet et Évelyne Landry avec une fiche de 1-4. C’est la formation de Danielle Lever (Boucherville/Trois-Rivières) qui portera les couleurs du Québec à Guelph.

«On a livré»

Pas de doute, le bilan de cette semaine de curling au Club de Sept-Îles a été un succès. «L’ensemble des commentaires reçus, c’est que c’est au-delà des espérances de ce qu’ils (joueurs et joueuses) pensaient avoir. Ils ont été énormément surpris de la qualité de l’organisation, que ce soit pour l’accueil, les repas, la cérémonie d’ouverture et le banquet. Pour nous, c’était de montrer que nous avions une belle organisation, une belle infrastructure. On a livré avec efficacité. Le bilan est positif», a souligné le président du comité organisateur, Yves Perron.

Ce dernier s’est d’ailleurs dit impressionné par la qualité de jeu des joueurs dans la soixantaine. Et preuve du calibre relevé, la moitié des équipes, ou presque, comptaient des joueurs ayant participé à au moins un Championnat canadien. Les curleurs ont d’ailleurs pu profiter de belles glaces, grâce notamment à la contribution de M. Joannette de Curling Québec, qui a conseillé l’équipe de bénévoles de Gilles Briand. L’invité a également apporté sa touche sur les pierres pour qu’elles puissent bien courber.

Par ailleurs, le banquet tenu le vendredi a été l’occasion pour Curling Québec d’honorer le Club de Sept-Îles comme celui de l’année 2016; un club en santé qui se démarque notamment par son membership et le succès de son tournoi de la Claque Rose; tournoi entièrement féminin.