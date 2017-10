Championnat du monde junior de judo : Côté commet une erreur face au Hongrois Toth

Crédit photo : Judo Canada

Le judoka Maxim Côté a été éliminé au premier tour au Championnat du monde junior tenu à Zagreb, en Croatie, du 18 au 22 octobre.

Le Septilien, en action chez les moins 81 kg vendredi, catégorie comptant 51 judokas, s’est avoué vaincu face au Hongrois Benedek Toth.

«Mon combat a été très exigeant. J’ai manqué d’énergie en fin de combat et j’ai commis une erreur qui lui a permis de prendre l’avantage sur moi», a indiqué l’athlète de 20 ans, qui en était à une première participation au Championnat du monde.

S’il avait remporté son duel, Côté aurait eu fort à faire au deuxième tour. Il aurait retrouvé le Russe Turpal Tepkaev, qui a conclu la compétition sur la deuxième marche du podium.

Le Septilien retournera sur les tatamis, en mode «compétitions», dans une dizaine de jours, en prenant part à l’Omnium du Québec (4 et 5 novembre, Montréal). L’Ontario Open (11 et 12 novembre, Toronto) et l’Asian Open à Hong Kong en décembre font aussi partie de son calendrier d’ici la fin de 2017.