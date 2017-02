Champion a besoin de 327 millions $ pour redémarrer Bloom

Crédit photo : Champion Iron Limited

Champion Iron a révélé jeudi les conclusions de son étude de faisabilité visant le redémarrage de la mine du lac Bloom, achetée pour 10,5 millions $ dans la foulée de la restructuration légale de Cliffs Natural Resources.

L’étude confirme que la société devra réunir 327 millions $ si elle espère rouvrir les machines de la mine fermée en décembre 2014. «L’étude ce qu’elle prouve, c’est que le projet est rentable à un coût inférieur à 60$ (US) la tonne», explique le vice-président à l’ingénierie de la société, David Cataford. Des résultats encourageants dans le contexte où la valeur de la tonne de fer se redresse et se négocie pour l’heure autour de 90$, le meilleur prix depuis deux ans.

«On a utilisé des hypothèses beaucoup plus conservatrices que les prix actuels (…) On a une certaine marge», poursuit-il. Champion entre donc dans une nouvelle phase pour réunir les montants nécessaires pour atteindre ses visées. «Ça prenait l’étude de faisabilité pour être capable de conclure les ententes de financement (…) On travaille avec plusieurs groupes», a confirmé M. Cataford.

L’objectif financier, s’il est atteint, permettrait à la société d’assumer «tous les coûts» associés «à un premier quart d’opération» en plus de rendre possible un quatre mois d’activités avant le redémarrage officiel pour retirer le maximum de matériel stérile. «Il faut qu’au démarrage, les coûts d’opération soient les plus bas possible», explique-t-il.

Champion pourrait aussi injecter 50 millions $ dans l’aménagement d’un tout nouveau circuit de récupération de minerai, «le nerf de la guerre», pour obtenir un produit de haute qualité. «C’est le plus gros travail de construction au site, c’est le démantèlement complet du circuit actuel pour installer le nouveau avec des séparateurs magnétiques», dit-il.

L’étude a par ailleurs confirmé un taux de récupération fidèle aux attentes de l’entreprise, qui a expédié 6 millions de tonnes de matériel en Australie où le procédé a été testé dans une usine-pilote. Champion espère produire un minerai à la teneur en fer de 66,2%, ce qui lui permet de toucher une prime de «sur qualité» au moment de la vente. Le minerai traditionnellement vendu sur le marché est autour de 62%.

Une reprise en 2018?

Champion a garni un bas de laine de 44 millions $ après l’achat de la mine du lac Bloom pour maintenir les installations en veilleuse pendant 24 mois, le temps de réunir les conditions gagnantes au redémarrage. La mise à niveau des actifs pourrait prendre environ neuf mois, selon l’entreprise qui mire une réouverture quelque part en 2018.

La remise en activité de la mine de fer de la Côte-Nord entrainerait la création de quelque 450 emplois. Québec est actuellement partenaire de la société à la hauteur de 36,8 %.