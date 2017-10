Chaîne de vie: Grimper une montagne pour sensibiliser au don d’organes

Crédit photo : Courtoisie

Pour souligner la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, l’organisme «Greffe-toi à nous» s’est associé à «Chaîne de vie» qui a développé des outils pour sensibiliser les élèves de 4e et de 5e secondaire à l’importance du don d’organes. De ce partenariat découle la tenue d’une activité à saveur automnale au cours de laquelle la population est invitée, le 15 octobre, à faire la montée des Monts Gallix.

La Côte-Nord est devenue la 13e région à se joindre à ce regroupement provincial. L’activité proposée par Greffe-toi à nous est présentée en partenariat avec la Station récréotouristique de Gallix. Le coût d’inscription pour le Défi Chaîne de vie est de 25$ pour la montée et se fait en ligne au www.defi.chainedevie.org. Il sera aussi possible de le faire sur place au coût de 30$. Les participants doivent apporter leur lunch et collations.

Pour rassurer les gens, sa responsable des communications Maryse Clements tient à souligner que cette montée se fait au rythme des participants et qu’il ne s’agit en rien d’une compétition. Une épreuve qu’elle qualifie d’accessible et à la portée de tous. Une équipe médicale sera aussi présente sur place. L’objectif étant de permettre aux gens de profiter d’une belle activité automnale.

Comme il s’agit d’une première expérience, l’organisation ne s’est fixé aucun objectif financier. Rien n’empêche qu’elle espère tout de même réussir à rejoindre une quarantaine de personnes. Le thème choisi est «Ensemble, grimpons pour la vie». Une manière concrète de souligner le courage dont font preuve les personnes en attente d’une greffe et de leur dire qu’ils ne sont pas seuls pour passer au travers de cette épreuve.

Le regroupement provincial Chaîne de vie s’est donné pour mission d’éduquer les jeunes de 15 à 16 ans au don d’organes et de tissus dans toutes les écoles secondaires du Québec. Il cherche à réunir les acteurs du domaine de la santé et de l’éducation à travers un message porteur d’espoir pour les personnes en attente d’une greffe. L’objectif étant d’amener les jeunes à prendre une décision personnelle éclairée sur cet enjeu sociétal important.