Cercle de Fermières de Sept-Îles: 75 ans, ça se fête!

Crédit photo : Studio Sans limite

Une journée porte ouverte a été organisée par le Cercle de Fermières de Sept-Îles, le 28 octobre. L’occasion a permis de souligner le 75e anniversaire de l’organisation et de remercier tous ses bénévoles pour leur apport colossal.

À de maintes reprises lors de la cérémonie protocolaire, on a fait part du bien-fondé de plusieurs actions menées par ce regroupement dans sa communauté respective.

«On continuera d’apporter notre soutien à plusieurs organismes de bienfaisance, comme nous l’avons toujours fait jusqu’à maintenant. L’apport de nos bénévoles est inestimable, soulève la présidente du Cercle de Fermières de Sept-Îles», Gisèle Lemieux-Martin.

« Ces femmes ont réussi à bien transmettre leur savoir-faire à la relève. On est aussi soucieux d’apporter de manière constante du nouveau à notre programmation et à nos créations», renchérit-elle. De plus, son imposant historique en fait l’organisme le plus âgé dans la municipalité. Avec plus d’une centaine de membres, il démontre qu’il demeure toujours aussi légitime avec les années.

Situé au 556 avenue De Quen, le local du Cercle de Fermières de Sept-Îles est constamment occupé par ses membres qui s’apprêtent, entre autres, à participer à la prochaine édition du Salon des Fêtes de l’Association septilienne des arts et de la culture, qui aura lieu du 7 au 10 décembre, dans le gymnase du Centre socio-récréatif de Sept-Îles. Les visiteurs pourront s’y procurer des créations d’artisans locaux. Une page Facebook est également accessible pour obtenir de plus amples informations à son sujet.