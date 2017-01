Le Centre des Congrès se transforme en skate park pour deux jours

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre des Congrès de Sept-Îles n’aura rien d’un lieu de réunion ou de spectacles cette fin de semaine. Ce soir et demain, le plancher appartient aux adeptes de BMX, skateboard, roller et trottinette pour la deuxième édition du Projet Skate Park intérieur. Le tout se déroule en partenariat avec le Club Optimiste de Sept-Îles, qui a contribué à la réalisation des modules.

Les deux soirées «libres», celles de vendredi (19h à minuit) et de samedi (18h à minuit) sont réservées aux 17 ans et plus. En journée demain (9h à 16h30), ce sont les jeunes de 16 ans et moins qui sont attendus. Le port du casque est obligatoire pour tous les participants.

Il en coûte 5$ pour les 16 ans et moins et 8$ pour les 17 ans et plus. Pour les spectateurs et parents, l’entrée est de 2$ (participants de 9 ans et moins : présence du parent obligatoire). Vous pouvez obtenir plus d’informations sur Facebook (Projet Skate Park intérieur Sept-Îles).

L’objectif de l’événement est de susciter un intérêt chez les adeptes et démontrer le besoin d’un lieu accessible en saison hivernale, un projet à long terme. Si ça lève autant qu’en avril dernier (120 jeunes en plus des spectateurs), l’activité pourrait devenir récurrente.

Les travailleuses de rue de Sept-Îles du Défi Jeunesse peuvent compter sur l’implication d’une quinzaine de jeunes. Le Club Optimiste de Sept-Îles, outra sa participation financière pour la construction des modules, apporte aussi un soutien au niveau des contacts pour le projet. «On est là pour leur ouvrir des portes», a souligné Maryse Gagnon. La tenue d’Opti-Extrême l’été dernier avec ses modules lui a d’ailleurs valu la médaille du lieutenant-gouverneur.