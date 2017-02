Centre A.-W.-Gagné: Être bien en selle pour la reprise 

Crédit photo : MAP Design

À l’heure où le marché du fer se redresse peu à peu, le centre de formation professionnelle A.-W.-Gagné de Sept-Îles met la touche finale à un vaste projet de réaménagement de ses locaux tandis que le tout nouveau centre multifonctionnel pousse dans sa cour. Le futur s’annonce prometteur pour l’établissement qui sera bien en selle pour la reprise.

C’est en 2013 sous le règne du gouvernement du gouvernement Marois que le centre de formation s’est vu octroyer les fonds nécessaires pour d’abord réaménager ses espaces, mais en plus, pour ériger un nouveau pavillon. Des projets totalisant pas moins de 18,2 millions $ qui offrent désormais à la direction de l’établissement la latitude nécessaire pour s’adapter aux besoins de ses partenaires.

«On a vraiment optimisé les espaces pour la prestation des cours», se réjouit le directeur du centre A.-W.-Gagné, Paul Gagnon. Il y a déjà plusieurs années que le «déficit de pieds carrés» pour la plupart des programmes offerts avait été ciblé par l’établissement. Les travaux d’optimisation, qui sont à toute fin pratique exécutés, ont aussi coïncidé avec le choix du Cégep de Sept-Îles de rapatrier sa formation en maintenance industrielle dans son propre nouveau bâtiment, libérant des espaces à A.-W.-Gagné.

Plus de flexibilité

«Souvent, on a des demandes de formation ponctuelle de la CCQ (Commission de la construction du Québec) par exemple», explique M. Gagnon. «Bien maintenant, je pourrais à la limite l’offrir de jour. Ça me donne de la place, des facilités pour répondre à des ajouts de groupes de formations ou à des besoins de l’entreprise sur un horaire plus flexible».

Le réaménagement, mené par l’entrepreneur général G7, peut aussi permettre au centre d’accueillir plus d’élèves ou d’augmenter le nombre de cohortes. C’est le programme de soudure qui a le plus profité de la réorganisation, souligne M. Gagnon, qui aura coûté au final 5,5 millions $. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour le centre, qui se prépare à l’entrée en service de son pavillon multifonctionnel.

L’entreprise gaspésienne LFG poursuit la construction du nouveau bâtiment qui accueillera en ses murs les programmes Forage et dynamitage, Mécanique véhicules lourds routiers et Mécanique spécialisée d’équipements lourds (spécialisation). Avec les formations déjà en place, l’établissement de Sept-Îles deviendra le plus gros centre de formation en mécanique à l’est de Québec.

«Si par exemple, on a de la demande pour une deuxième cohorte en Mécanique d’engins de chantier bien je vais être capable d’y répondre avec deux pavillons qui offrent des services de mécanique», assure M. Gagnon. «Ça va repartir (l’économie) et on sait ce que ça va faire, on va avoir plein de demandes. Est-ce qu’on va être capable d’y répondre? La réponse c’est oui».

Le centre multifonctionnel, dont l’architecture est signée du consortium BGLA et Onico, devrait accueillir ses premiers étudiants à l’hiver 2017 plutôt qu’à l’automne. «C’est plus réaliste», souligne M. Gagnon, rappelant que l’installation d’équipements nécessitera aussi du temps.

Pouvoir d’attraction

En attendant la reprise, le centre A.-W.-Gagné planche pour attirer des étudiants sur ses bancs. Pour l’heure, ils sont quelque 280 à suivre l’une des 12 formations offertes. «Pour nous, c’est pas beaucoup», assure M. Gagnon qui mire en accueillir environ 350. C’est que comme ailleurs dans la région, le centre subit les contrecoups du ralentissement économique marqué par la débâcle du fer.

«La situation économique y est pour beaucoup», consent le directeur. «Il y a aussi un bassin de population qui est limité à Sept-Îles, le pouvoir d’attraction n’est pas simple. Le coût de la vie est aussi élevé. C’est difficile d’attirer des gens pour venir se former chez nous». Par ailleurs, M. Gagnon note que plusieurs familles ont quitté la région depuis la fermeture de Cliffs Natural Resources en 2014.

Qu’à cela ne tienne, Sept-Îles a beaucoup à offrir, clame-t-il. «Il faut quand même avoir un regard sur Sept-Îles, ce qu’on a comme potentiel de qualité d’emplois (…) Ce sont des employeurs qu’on ne trouve pas ailleurs dans d’autres régions. Des emplois de qualité avec des salaires aussi élevés, c’est pas partout. Venir étudier chez nous, être près de ces entreprises-là, avoir la possibilité d’y faire son stage, c’est un gros plus».

Paul Gagnon souligne par ailleurs l’important réseau de PME, même en ces temps plus moroses, qui offrent la chance aux finissants de travailler. «Sept-Îles demeure une plaque tournante pour sortir la production minière», rappelle-t-il. Oui, on a la grande entreprise et des PME et ils ont besoin de main-d’œuvre formée pour répondre à plein de besoins que je considère que le centre répond bien».

Le Centre A.-W.-Gagné offre 12 programmes de formation professionnelle en plus de la formation générale aux adultes, la reconnaissance des acquis et un service aux entreprises.