Centraide Duplessis: Le coup d’envoi est donné à la campagne de financement 2017

Crédit photo : Courtoisie

La campagne de financement 2017 de Centraide Duplessis a pris son envol lors d’un 5 à 7, le 27 septembre, au Edgar Café-bar. Un moment propice pour faire la présentation des membres du cabinet de campagne qui seront appelés à prêter main-forte à l’organisme à diverses occasions. Centraide Duplessis espère récolter 565 000$ sur l’ensemble du territoire qu’il dessert.

Tout comme son équipe, la présidente du conseil d’administration de Centraide Duplessis, Natalie Rouleau, adhère pleinement à ce renouveau du mouvement philanthropique. «On doit s’y adapter, car il est en constante transformation. Les dons faits par les gens sont moins grands puisqu’ils sont fortement sollicités. On doit innover pour réaliser notre mission. On doit se rapprocher de nouveaux donateurs. Ça implique de conscientiser davantage les jeunes à l’importance de donner», avance-t-elle.

De précieux alliés

Ce cabinet de campagne, composé de Stéphanie Prévost, Jules Côté, Denis Blouin, André Therrien et Michel Claveau, aura pour mission de soutenir l’équipe de Centraide Duplessis durant cette campagne de financement 2017 qui s’inscrit dans un vent de changement. Ces anciens présidents de campagne et alliés de l’organisme auront à solliciter de nouveau les donateurs sur l’ensemble de son territoire.

L’aspect multicauses de Centraide semble être un élément qui rallie tous les membres de son cabinet de campagne. «C’est un guichet unique pour plusieurs causes. Je vois ça comme une manière concrète de redonner au suivant», souligne Jules Côté. Même son de cloche du côté de Denis Blouin et d’André Therrien qui entendent y investir beaucoup de leur temps.

Une recette gagnante

Les campagnes en milieu de travail constituent une source de revenus majeure pour Centraide Duplessis et une méthode efficace pour collecter les dons. C’est pour ce faire que l’équipe entend redoubler d’efforts afin de développer et consolider ses interventions faites en entreprise. Une approche que l’organisme qualifie de renouvelée et d’innovante. Celle-ci sera proposée et mise de l’avant lors de visites de sensibilisation.

Plusieurs activités de financement se dérouleront au cours du mois d’octobre, dont un pont payant en Minganie, le 3 octobre, le souper moules et frites, le 20 octobre et un spectacle-bénéfice de Nathalie Noël, le 22 octobre, que l’organisme présente conjointement avec la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. D’autres événements seront aussi dévoilés sous peu.

Un rôle rassembleur

Gérée par un conseil d’administration bénévole, Centraide Duplessis est une organisation philanthropique autonome qui recueille des dons auprès de la population et des entreprises de son territoire pour soutenir un vaste réseau d’organismes communautaires.

Par leurs expertises, ces bénévoles travaillent au quotidien à assurer l’essentiel aux gens, à bâtir des milieux de vie rassembleurs, à briser l’isolement, ainsi qu’à soutenir la réussite des jeunes. Pour obtenir plus d’informations, il suffit de se rendre au www.centraideduplessis.org.