Cent bougies pour Louisa Gagnon

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Madame Louisa Gagnon fait maintenant partie du club sélect des centenaires. Son secret? Beaucoup d’amour et une petite touche d’humour!

C’était jour de fête aux résidences Lafontaine le 4 mai puisque Louisa Gagnon venait tout juste de franchir le cap des cent ans. Un exploit que le personnel de la résidence n’a pas manqué de souligner.

Et il y en avait du monde. En plus de la vingtaine de résidants et des nombreux membres du personnel qui se sont rassemblés dans la salle commune pour célébrer leur doyenne, une partie de la famille de Mme Gagnon s’est aussi jointe à la fête.

Heureusement, seulement quatre membres de sa famille se sont déplacés sinon il aurait fallu procéder à des travaux majeurs d’agrandissement à l’intérieur de la résidence Lafontaine. C’est que Louisa Gagnon compte six enfants, quatorze petits-enfants, onze arrières petits enfants et trois enfants issues de la cinquième génération.

Le propriétaire de la résidence, Yannick Chiasson, a tenté de convaincre madame Gagnon de signer un nouveau contrat d’une durée de cent ans en lui offrant un large gâteau de fête et un bouquet de fleurs. Une offre que la fêtée a acceptée avec plaisir.

Preuve de sa grande forme, Louisa Gagnon a profité de la fête musicale de l’après-midi afin d’enchainer quelques pas de danse. Mais quel est donc le secret pour conserver un tel dynamisme après cent ans d’existence? «Il faut être malcommode», révèle-t-elle en soulignant par le fait même son grand amour pour la vie.