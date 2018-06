Cellulaire en Basse-Côte-Nord : le SCFP exige des retombées locales

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) exige que Telus engage des entreprises et des employeurs nord-côtiers pour implanter le réseau de cellulaire en Basse-Côte-Nord.

Le 23 mai dernier, le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 23,3 millions de dollars pour brancher la Basse-Côte-Nord au réseau cellulaire et à l’internet haute vitesse. Québec et Ottawa investissent chacun 11 M$ dans le projet. Telus investit quant à elle 1,2 M$ et sera maître d’œuvre du projet.

Le SCFP fait valoir que l’argent gouvernemental doit bénéficier à l’économie nord-côtière. Le syndicat exige que le gouvernement joue son rôle de «chien de garde» pour s’assurer que Telus fasse affaire avec des entreprises et des travailleurs locaux et régionaux lorsque possible.

«Un projet de cette envergure-là, c’est environ entre 50 et 75 emplois directs et indirects. […] Ce sont des bons emplois, spécialisés», estime Bryan Leclerc, vice-président du conseil provincial du secteur des communications du SCFP.

Plus de détails suivront…