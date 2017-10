Celasido chante un hymne à la culture

Crédit photo : Marie-Josée Pamerleau

Les choristes de CELASIDO ont interprété une émouvante chanson des Sœurs Boulay «De la terre jusqu’au courant», dans le hall d’entrée du Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier, le 29 septembre.

Écrite et composée dans le cadre des Journées de la culture, cette chanson thème accompagnera tous les élèves au long de l’année scolaire par la réalisation d’un carnet de traces dans l’Agenda scolaire, ou dans un journal culturel. D’autres activités seront également partagées avec la population.

Orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture tenues les 29-30 septembre et 1er octobre, visaient à célébrer la culture sous toutes ses formes et à mettre en contact les artistes et les différents intervenants du milieu artistique avec la population.

Ce contact se fait à travers l’organisation de plusieurs activités gratuites, qui se sont déroulées dans près de 400 municipalités au Québec. Le thème choisi pour cette 21e édition était le patrimoine culturel.