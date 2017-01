Le Cégep de Sept-Îles accueillera un forum régional sur l’innovation

Crédit photo : Le Nord-Côtier

L’Institut de technologie en maintenance industrielle (ITMI) sera l’hôte, le 9 mars prochain au Cégep de Sept-Îles, du Forum stratégie innovation Côte-Nord. Tenu pour la première fois l’an dernier dans la région de Montréal, l’événement permettra aux entrepreneurs locaux de discuter innovation l’instant d’une journée.

«Ça fait longtemps qu’on se dit qu’il faut diversifier l’économie. Ça fait longtemps qu’on se dit qu’il faut réussir à vendre des produits à l’extérieur de la région. C’est un événement qui se veut dans cet objectif-là de donner des outils aux gens», a mentionné le directeur de l’ITMI, Luc Faucher.

«On dit que c’est de la sottise de toujours faire la même chose et de s’attendre à un résultat différent. Quand on n’est pas satisfait des choses qu’on accomplit, il faut faire les choses différemment. C’est ici qu’on parle d’innovation», a expliqué Yves Potier, directeur général du Créneau d’excellence ingénierie des procédés industriels, miniers et métallurgiques. C’est en assistant à la première édition de l’événement l’an dernier que M. Potier a eu l’idée d’organiser cette journée sur la Côte-Nord.

Événement pour toute la Côte-Nord

Et cet événement se voudra régional, alors que la Chambre de commerce de la Manicouagan et que des entreprises de la Minganie se sont associées au forum. Le journaliste et chroniqueur au journal Les Affaires, René Vézina, lancera cette journée où une dizaine de conférenciers et une vingtaine d’exposants partageront leur savoir-faire.

Les sujets traités iront de l’innovation en entreprise, la recherche et développement, des ressources humaines, le financement à la mise en marché. «Le Forum stratégie innovation est organisé pour les entreprises et les organisations qui développent ou améliorent de nouveaux produits et services. Il a pour objectif de créer un environnement propice aux échanges d’idées, aux partenariats, aux collaborations et aux occasions d’affaires en réunissant les acteurs clés de l’innovation. Ce forum a comme objectif la création de valeur et d’opportunités pour la croissance des entreprises», a expliqué Julie Paquin, présidente de la firme de consultants Pro Gestion et fondatrice du Forum stratégie innovation.