Cas de tuberculose à Mani-Utenam

La Direction de santé publique de la Côte-Nord tente de trouver la source du cas de tuberculose diagnostiqué récemment chez un enfant de 5 ans de la communauté de Mani-Utenam. Les gens sont invités à se rendre au centre de santé de la communauté s’ils présentent des symptômes.

La tuberculose est une maladie infectieuse qui, lorsqu’active, devient contagieuse. Bien que pouvant affecter divers organes, on la retrouve souvent au niveau des poumons. Dans une note envoyée aux membres de la communauté de Mani-Utenam, la Direction de la santé publique de la Côte-Nord explique les symptômes pouvant apparaître chez une personne atteinte. Les individus étant affectés de toux de plus de trois semaines, fièvre, sueurs nocturnes, grande fatigue, perte de poids et d’appétit sont ainsi invités à se rendre au centre de santé de la communauté.

«La maladie se transmet par inhalation des microbes contenus dans les gouttelettes projetées par une personne atteinte de la tuberculose pulmonaire quand elle tousse, éternue, ou chante», peut-on lire dans la note. Les enfants de 10 ans et moins ne transmettant pas habituellement l’infection, les adultes et les adolescents ayant eu des contacts étroits avec la personne malade seront sollicités pour une évaluation. La Direction de la santé publique mentionne qu’une radiographie pulmonaire et une analyse des crachats font partie des tests pouvant aider à identifier les cas contagieux.

«Tout le monde peut attraper la tuberculose, mais le fait de vivre sous le même toit, ou d’avoir des contacts fréquents et prolongés avec une personne souffrant de tuberculose pulmonaire, augmentent le risque d’infection», indique-t-on dans la note circulant dans la communauté.