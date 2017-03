Carrefour Famille Minganie: Une nouvelle ressource communautaire s’implante

Crédit photo : Studio Photo Édith

À ses débuts, le Carrefour Famille Minganie cherche à faire connaître davantage ses services qui ne cesseront de se bonifier en fonction des besoins exprimés par la population. Une offre en pleine effervescence.

À l’emploi du Carrefour Famille Minganie à titre de coordonnatrice, Béatrice Cormier est la seule employée de cet organisme qui offre des ateliers de cuisine parent-enfant, de confection de purées pour bébés et le programme Mini-Gigote qui consiste à inviter les enfants de 3 et de 4 ans à bouger. D’ici peu, les familles intéressées pourront aussi recourir à un service de halte-garderie à horaire flexible, de café-rencontre sur différents sujets et de cours de secourisme pour les 9 à 12 ans.

Épaulée par un conseil d’administration, Mme Cormier prend son rôle au sein de la communauté très au sérieux. «On est là pour aider les familles. On leur fournit des outils, précise-t-elle. On vient répondre à des besoins concrets qui ont été exprimés par la population. Seule, je ne pourrais pas en faire autant. Le C.A. me donne un gros coup de main pour trouver des idées d’activités et des sources de financement. Je me sens très bien entourée.»

Les administrateurs sont présentement à la recherche d’une représentante du secteur est soit Baie-Johan-Beetz, Aguanish et Natashquan pour siéger sur son conseil. En raison d’une entente avec Minganie en Forme, des services pourront être offerts prochainement sur cette parcelle du territoire nord-côtier.

Fondé en janvier 2015, le Carrefour Famille Minganie a été reconnu par le ministère de la Famille en août 2016. Bien implantée au 1148, rue Boréal app 2 à Havre-Saint-Pierre, son équipe peut être jointe sur la page Facebook Carrefour Famille Minganie, par courriel au carrefour.famille.minganie@hotmail.com ou par téléphone au 418 538-4300.